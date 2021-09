Inter, dirigenza al lavoro per blindare gli uomini chiave: pronti tre rinnovi

Inter, rinnovi di contratto in arrivo: la dirigenza nerazzurra si prepara a mettere al sicuro i propri giocatori e non solo.

La stagione 2021/2022 per l’Inter è iniziata in maniera ottimale, avendo vinto in lunghezza entrambe le prime due partite di campionato. La squadra sembra competitiva e i nuovi innesti fanno egregiamente il loro lavoro, basta pensare a Correa che ha siglato una doppietta nella sua prima gara con i nerazzurri. Adesso la società sta iniziando a blindare i giocatori fondamentali per la società meneghina e non solo. Si inizia quindi a pensare ai rinnovi di contratti, di seguito tutti i dettagli.

Inter, la dirigenza è pronta per tre rinnovi importanti

Il presidente dell’Inter Steven Zhang, è deciso a mettere al sicuro i propri giocatori iniziando ad offrire a loro dei rinnovi di contratto. Il presidente cinese però non è interessato unicamente ai giocatori, ma anche a chi ha fatto il possibile per portarli a Milano, regalandogli anche la vittoria di campionato lo scorso anno. Infatti si pensa al rinnovo dei tre che hanno tolto lo scudetto dalle mani della Juventus: Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin. Il contratto che lega questi tre all’Inter è in scadenza nel 2022 e il presidente Zhang ha intenzione di riconfermarli, visto anche l’ottimo mercato di questa estate; che nonostante molti importanti membri della formazione meneghina hanno tolto le tende, sono riusciti comunque a ricostruire una squadra competitiva per la lotta al primo posto. Insomma squadra che vince non si cambia, almeno sotto l’aspetto relativo alla dirigenza.

I giocatori pronti al rinnovo con i nerazzurri

Tra i giocatori dell’Inter fino ad ora l’unico che ha avuto il rinnovo di contratto è Lautaro Martinez, che guadagnerà la cifra di 6,2 milioni di euro a stagione. I prossimi calciatori a cui si pensa sono: Nicolò Barella e Marcelo Brozović. Dopo loro due i prossimi saranno probabilmente i difensori Stefan de Vrij e Milan Škriniar.