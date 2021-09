Champions, Amazon parte forte con Juve e Inter: sorprese anche in studio

Amazon svela le prime dirette Champions: andranno in onda i big match di Juve e Inter, e intanto lo studio sarà pieno di volti noti del calcio.

L’avventura di Amazon in Champions League parte col botto. Il gigante di e-commerce e streaming ha infatti ufficializzato i primi tre match che saranno trasmessi, e saranno partite imperdibili. Ad aprire la stagione europea per Amazon sarà infatti la partita di cartello fra Inter e Real Madrid mercoledì 15 settembre. Poi sarà il turno della Juventus, quindici giorni dopo. Ancora un big match, nello scontro fra i bianconeri e il Chelsea campione in carica. Ad ottobre invece, il 20, andrà in onda un altra partita della Vecchia Signora, contro lo Zenit San Pietroburgo.

Amazon ha infatti le dirette esclusive delle migliori 16 partite della Champions League e in studio ci saranno Giulia Minzoni e Marco Cattaneo, con Alessia Tarquinio collegata a bordo campo. In studio invece ci saranno nomi famosissimi del calcio ad alimentare il dibattito.

Amazon: 6 ex campioni e un arbitro per commentare la Champions

Non solo grandi match, ma anche una squadra di assoluto spessore per la “prima” in Champions di Amazon. Il commento delle partite sarà infatti affidato a Sandro Piccinini, che avrà al suo fianco Massimo Ambrosini. Non sarà l’unico calciatore famoso però ad alimentare il dibattito fra campo e studio. Torna infatti in Italia Gianfranco Zola, e con lui nel team degli esperti di campo ci saranno Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Julio César, Luca Toni, e Federico Balzaretti.

Spazio anche alla moviola per rivedere le azioni più discusse. Toccherà a Gianpaolo Calvarese il compito di analizzare le scelte dei direttori di gara. L’ex arbitro ha deciso di abbandonare il campo in anticipo per passare ad Amazon, che svela un programma molto ambizioso. Non resta che attendere.