Lipsia e Bayern, la Bundesliga rilancia una sfida vibrante

Lipsia-Bayern Monaco è il pezzo forte della Bundesliga. Dopo la pausa delle nazionali, subito il big match tra le due pretendenti al titolo.

C’è attesa in Bundesliga per la super sfida tra Lipsia e Bayern Monaco. Tra un miracolo uscito fuori negli ultimi anni contro un colosso consolidato le differenze permangono, perché non basta un singolo attimo per cambiare le cose e far volare i padroni di casa.

Ci vorrà ancora tanta perseveranza per il club targato Red Bull, con tanti progetti interessanti per il futuro ma un presente ancora non tanto decifrabile. Perché il Lipsia è riuscito nell’impresa di perdere contro una squadra praticamente falcidiata dal covid: il Mainz nella prima giornata ha realizzato un colpaccio quando era pronta addirittura a far rinviare la partita. Scherzi del calcio ma anche del destino, i tifosi del Lipsia non l’hanno mandata proprio giù.

Così il match contro il Bayern Monaco potrebbe essere l’occasione di una… “pace definitiva”. Battere i bavaresi già al quarto turno vorrebbe dire candidarsi seriamente a un posto di gloria, fermo restante anche le ambizioni che si vorranno avere in Champions League. Due stagioni fa le semifinali, ora sarebbe già un gran bel salto passare il girone, proprio per la rosa rinnovata e che è ancora in fase di buon rodaggio.

Bavaresi senza ostacoli nel loro cammino?

Il Bayern Monaco, invece, guarda alla Bundesliga con il dovuto rispetto, ben sapendo come non dovrà ripetere degli errori marchiani. Come quelli della scorsa stagione quando in Bundesliga lasciavano troppi punti per strada, salvo poi rimediare comunque con un finale convincente. Che avrebbe avuto un altro senso con un pieno impiego di Robert Lewandowski, mancato nel momento cruciale della stagione: chissà con lui contro il Paris Saint Germain come sarebbe andata a finire in Champions League.

Il polacco, dopo aver preso il record del compianto Gerd Muller, è tornato più carico che mai, la delusione di Euro2020 è stata smaltita abbastanza bene. Sa benissimo che la sua Polonia non sarà in grado di sorreggerlo, allora è meglio dedicarsi anima e corpo al suo Bayern. Che ha già conquistato il suo primo trofeo stagionale, battendo il Borussia Dortmund nella Coppa di Germania.

L’abitudine a vincere, d’altronde, porta a conquistare semrpe più trofei avendo sempre fame, e anche quest’oggi alle 18.30 l’obiettivo dei tre punti appare l’unico accettabile.

Dulcis in fundo, copertina finale per Julies Nageslmann, sul quale saranno riversare tutte le attenzioni dei media e dei tifosi delle due squadre. “Comprato” dal Lipsia per 24 milioni di euro, il giovane tecnico sta già dimostrando di avere questa altissima quotazione da tecnico. Il Bayern Monaco del futuro poggia tutto su di lui, e su ambizioni rinnovate che dovranno essere anche riversate sul fronte europeo.