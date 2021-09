Il loco contro il mago: Leeds-Liverpool è Premier speciale

Il Leeds ospiterà in Premier League un Liverpool alla ricerca dei bei tempi perduti. Questo pomeriggio alle 17.30 un match che metterà difronte due tecnici tanto diversi quanto bravi.

La sfida in posticipo della Premier League metterà in scena questo pomeriggio due compagini con un gran seguito, anche oltre i confini britannici. Mai banale sarà vedere il Leeds affrontare il Liverpool, perché la storia ha spesso regalato partite epiche tra le due squadre, ma soprattutto un confronto sempre attuale tra tecnici.

La Premier League ha due personaggi come Marcelo Bielsa e Jurgen Klopp, che non hanno bisogno di eccessive presentazioni. Il loro credo tattico è modellabile, conta molto di più l’uomo prima ancora che il tecnico. Ed è questa forse la maggiore forza che attrarrà i tifosi verso il match, un concentrato di enciclopedie riversato nelle due panchine.

Hanno i loro buoni guai e problemucci da risolvere, a partire dai due punti in tre gare realizzati. Il Leeds incassa troppi gol, e questa sostanzialmente non è una novità. Aveva questo difetto lo scorso anno, lo ha ripetuto anche recentemente: esordire con cinque gol presi contro il Manchester United non è stato un segnale di entusiasmo per l’ambiente.

Il Liverpool dal canto suo, invece, sa che questa Premier League dovrà essere giocata con ben altro spirito. E dovrà avere una maggiore amalgama in campo: gli alibi dei tanti infortuni, come nella passata stagione, sono ormai finiti.

La capacità di essere unici

In fondo, il Leeds da quando ha in panchina Marcelo Bielsa è riuscito a tornare quasi tra i grandi del regno. Proprio perché il tecnico ha attirato su di sé tutte le critiche, facendo da parafulmine con l’ambiente e dando lezioni in continuazione. Sia in campo, dove non rimane mai un attimo in contemplazione nonché nella preparazione settimanale della gara.

Loco di nome… e di fatto, non è insolito vedere metodi pittoreschi ma efficaci da utilizzare in settimana, e anche nei giorni scorsi il martellamento è stato incessante. Ha puntato tutto sul galvanizzare i suoi difensori, presi singolarmente proprio per capire meglio cosa c’è da fare. Forse si riduce tutto a un unico grande punto: non essere presi alla sprovvista.

Perché basterebbe un minimo di deconcentrazione e le ali del Liverpool si troverebbero già in porta. E questo ovviamente lo sa anche Jurgen Klopp, che ai suoi in settimana ha chiesto proprio maggiori sforzi sul ritmo da tenere in campo. Più di tutti, influirà il ritorno dei giocatori dalle nazionali: chi è meno spremuto, andrà in campo.

Leeds-Liverpool, Bielsa contro Klopp. Due tecnici con la Serie A in mente. Perché il mister loco rifiutò la Lazio quando i giochi sembravano fatti, mentre il coach tedesco ha affermato, spesso e volentieri, che allenerebbe in Italia.