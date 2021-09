Inter, Lukaku chiama due ex compagni: Inzaghi trema

Inter: i nerazzurri tremano due giocatori a rischio partenza, scopriamo insieme chi sono i giocatori che Lukaku vorrebbe in Inghilterra.

La sessione di mercato estiva è ormai terminata da 12 giorni, in casa Inter però c’è una forte preoccupazione per quanto riguarda due pilastri di reparto che potrebbero lasciare Milano l’anno prossimo. Sembra non essere ancora terminata la razzia ai danni della formazione meneghina. Scopriamo insieme chi sono questi giocatori e cosa ne pensa la dirigenza nerazzurra a proposito.

Lukaku vuole due ex compagni dell’Inter

L‘Inter oggi si prepara ha fronteggiare la Sampdoria a Genova, la squadra nerazzurra è pronta a prendersi altri tre punti e portarsi a bottino piene in queste tre giornate. Però secondo quanto riportato da calciomercato.it, la società meneghina dovrà difendersi da un altro pericolo che non ha nulla a che vedere con il club blucerchiato. Infatti dalla Premier League sembra giungere molto interesse riguardo a due pilastri dei nerazzurri, si tratta di Alessandro Bastoni e Milan Škriniar. I due difensori interessano al Chelsea, visto che Rudiger e Thiago Silva sono in scadenza di contratto nel 2022.

I due centrali della rosa meneghina potrebbero inoltre essere stati suggeriti proprio dall’attaccante belga arrivato ai blues proprio nell’ultima finestra di mercato, facendo così pensare ad un doppio tradimento da parte di Lukaku. La dirigenza nerazzurra però è attenta su questa notizia e sarà molto difficile da insidiare. Di seguito il pensiero dei dirigenti riguardo questa questione.

Cosa ne pensa la dirigenza nerazzurra

Il problema principale di questa trattativa è il forte contributo che i due giocatori danno alla rosa di Inzaghi. Bastoni e Škriniar sono due giocatori che nel tempo hanno preso sempre più spazio e scalato le gerarchie nerazzurre diventando dei pezzi irremovibili per il tecnico piacentino. Infatti Marotta e Ausilio saranno molto difficili da convincere, i tifosi dell’Inter possono quindi tirare un sospiro di sollievo almeno per ora.