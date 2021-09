Napoli-Juve, Anguissa festeggia sui social: stoccata per Chiellini e Bonucci?

Zambo Anguissa festeggia su Instagram dopo la vittoria del Napoli contro la Juventus: per i tifosi c’è una frecciatina a Chiellini e Bonucci.

C’è grande entusiasmo a Napoli per la vittoria contro la Juventus. Un successo firmato Spalletti, Politano, Koulibaly (con la complicità di Szczesny e Kean), ma anche e soprattutto Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense ha dominato in mezzo al campo, mostrando tutte le sue qualità, le peculiarità che potranno fare le fortune degli azzurri, se si troverà anche la continuità.

Dopo questo primo battesimo del fuoco, il mediano ex Fulham ha scelto di festeggiare alla grande, e ha mostrato sui social cosa si è voluto concedere per celebrare la prima con la maglia azzurra, coincisa con una vittoria di grandissimo prestigio. Quella con la Juventus a Napoli non è mai infatti una partita come le altre.

Leggi anche -> Napoli Juve, Anguissa arriva di corsa: auto da sogno nel super garage – FOTO

Il suo festeggiamento sui social non è però passato inosservato. Il centrocampista ha infatti scelto di mangiare un piatto che sta molto a cuore a due grandi simboli della Juventus, ieri suoi rivali sul terreno di gioco: Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Che sia stata una frecciatina?

Anguissa mangia la pastasciutta: social in delirio

Uno dei tormentoni dell’estate 2021, dopo la vittoria degli Europei da parte degli Azzurri a Wembley contro l’Inghilterra, è stata la provocazione di Leo Bonucci. Per rispondere alle prese in giro degli inglesi, che hanno bollato gli italiani come mangiatori di pastasciutta, subito dopo il trionfo europeo il difensore juventino affermò: “Gli inglesi devono ancora mangiarne di pastasciutta“.

Una presa in giro diventata virale e entrata nell’immaginario di tutti, ripresa dallo stesso Leo in vacanza con Giorgio Chiellini, quando i due scelsero di mostrarsi assieme sorridenti davanti a un piatto di spaghetti al pomodoro. Lo stesso piatto scelto, per caso o forse no, anche da Zambo Anguissa per festeggiare dopo Napoli-Juventus.

Potrebbe essere stato un puro caso, ma ai tifosi azzurri dopo l’entusiasmante successo del Maradona piace pensare che possa essersi trattato di una risposta ai due difensori italiani, rivali di mille battaglie in questi ultimi anni. Probabilmente non sapremo mai quale sarà stata la ragione alla base di questa decisione, ma una cosa è certa: al di là della pastasciutta, da ieri Frank è un nuovo eroe per il popolo partneopeo.