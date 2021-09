Il nuovo acquisto Anguissa è osservato speciale in Napoli Juve: oltre al calcio ha la passione delle auto. Modelli incredibili.

Cresce la curiosità per vedere all’opera André Ambo Anguissa. É il colpo di mercato del Napoli, pronto ad affidargli le chiavi del centrocampo. Spalletti potrebbe addirittura lanciarlo dal primo minuto in un match delicato, e complicato dalle polemiche per le assenze dei sudamericani. L’ex Fulham potrebbe essere la chiave di una partita in cui muscoli, talento e freschezza fisica potrebbero essere determinanti, e il camerunese rischia di essere una chiave tattica fondamentale per gli azzurri. A Napoli intanto si è già ambientato, ed è arrivato con bolidi da collezione. Due su tutti, che sono sogni per molti collezionisti.

Napoli, Anguissa corre in campo e fuori: due auto da sogno per il centrocampista

Anguissa mostra orgogliosamente la sua smisurata passione per le auto. Lo fa sui social, postando foto alcuni bolidi che fanno impallidire anche i più accaniti appassionati delle 4 ruote. É considerato una star dei social in Camerun, e non perde occasione per mostrare i suoi abiti alla moda e i bolidi da sogno. Come la Mercedes G 63 Amg bianca, dotata di tutti i comfort. Un bolide da 180 mila euro. Non è l’unico esemplare della casa tedesca, e non è il più costoso della sua collezione.

Su Instagram ha infatti postato una foto su una Lamborghini Aventador grigia. Un esemplare di incredibile bellezza, che costa più di un appartamento. Il valore? Circa 400 mila euro per un gioiello dotato di tecnologie rare e molto costose. E poi vestiti alla moda, orologi d’oro, vacanze da sogno. A Napoli è arrivata una star dei social, che ora deve confermare di esserlo anche in campo. E domani avrà la prima grande occasione per farlo.

