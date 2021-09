Incassi boom per la Conference League: quanto vale lo slam

Gli incassi della Conference League potrebbero ben presto ingolosire le big che vi partecipano. Una coppa neofita che attenderà comunque altri … reduci europei.

C’è una buona condizione che porta le squadre a partecipare, anche con interesse, alla Conference League. Ovvero la voce degli incassi, sia quelli della biglietteria (quanto mai vitali di questi periodi) nonché quelli provenienti dalla partecipazione alla coppa.

Perché le società hanno fatto due conti in tasca e sanno benissimo che questa Conference League ha un senso anche per ripianare i bilanci. Servirà per le piccole squadre, ad aumentare il loro ranking, ma anche a qualche grande decaduta che, un po’ per gli incassi e un po’ per il blasone, di certo non getteranno la spugna velocemente.

La coppa è fondamentale già dal principio. Entrare nei gironi, in partenza giovedì, garantisce alle partecipanti qualcosa come poco meno di tre milioni di euro. Corposi anche i premi per i risultati, considerando come questa sia la terza coppa europea in ordine di gerarchia. Vincere un match permetterebbe alle squadre di incassare 500mila euro, mentre il pareggio ne frutta “solo” 166: chiaramente molti presidenti sperano di non incassare gol… negli ultimi minuti, proprio per non vedere in volo tanti soldini.

Proseguire la Coppa conviene a tutti

Così, fatti due conti in mano, la partecipazione alla Conference League fa aumentare gli incassi di stagione. Perché il passaggio del turno con contemporanea vittoria del proprio girone porta ad altri 650mila euro: un traguardo davvero non male.

Poi, ecco la prima sorpresa con i “reduci” dell’Europa League che faranno da guastafeste per le partecipanti, in una coppa che spesso vede degli ascensori dall’altra parte. Quasi come se fossero le tentatrici di Temptation Island (ci scusiamo per il paragone, ma di meglio non c’è nulla in mente…), le squadre dell’Europa League cercheranno di mettere il bastone tra le ruote alle confermate della Conference.

Che comunque, in caso di passaggi successivi dei turni, avranno sempre più denaro da incassare. Ogni step porta a incrementare il bottino sino ad arrivare alla vittoria finale, con un totale mica male: circa venti i milioni per chi conquisterà coppe e medaglie d’oro.

Sicuramente una valenza in più per partecipare, oltre quella di tenere sulla corda i tanti calciatori di ogni rosa, così come migliorare, man mano, anche il posizionamento nel ranking europeo.

Tra i recordman attenzione a un solo personaggio: lo Special one. Infatti, Josè Mourinho è l’unico tecnico che potrebbe realizzare una sorta di grande slam. Ha vinto due Champions League con Porto e Inter, due Coppa Uefa con Porto ancora e con Manchester, e in caso di conquista della Conference sarebbe il primo a realizzare un trio di trofei spettacolare.