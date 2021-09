Salernitana, Castori a rischio: panchina traballante nel giorno del record

Il 18 settembre in Salernitana-Atalanta, Fabrizio Castori raggiungerà un incredibile record personale: ma il suo posto in panchina è a rischio.

Il club granata cerca i primi tre punti in campionato dopo tre sconfitte consecutive. Troppe le reti subite finora, troppi gli errori commessi. La Salernitana ha bisogno di cambiare rotta immediatamente ma il prossimo avversario è tra i peggiori da affrontare: l’Atalanta di Gasperini è partita un po’ in sordina in questo avvio di stagione.

Fabrizio Castori sa bene che non sono permessi ulteriori passi falsi e contro i nerazzurri si giocherà la permanenza sulla panchina della Salernitana. Inoltre, proprio contro l’Atalanta, il tecnico raggiungerà un traguardo personale importante: un motivo in più per inseguire la vittoria.

Salernitana, Castori fa 800

Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, Fabrizio Castori raggiungerà 800 panchine nei campionati professionistici in Italia proprio nel prossimo turno di Serie A in Salernitana-Atalanta. Un traguardo incredibile per il secondo allenatore più anziano del campionato, che ha cominciato la sua carriera a bordocampo ad inizio anni ’80, ma in seconda categoria.

Inoltre, Castori è l’unico assieme a Maurizio Sarri ad aver allenato tutti i campionati della FIGC dalla terza categoria alla Serie A. E allora, arriva il traguardo tondo tondo, che purtroppo potrebbe coincidere anche con il suo esonero, visti i risultati negativi del club granata. Il mister di San Severino Marche ha bisogno di una vittoria insperata contro l’Atalanta per salvare il suo posto in panchina. Dopo la batosta contro il Torino è stato confermato, ma un’altra deludente prestazione non sarà perdonata.