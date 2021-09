Mourinho pronto a tutto per la Roma: “Fai come dico io stro…”

La Roma di Mourinho macina vittorie e regala emozioni: il tecnico è pronto a tutto per vincere, anche urlare contro il calciatore.

Sei successi in altrettante partite da quando è iniziata la stagione. Gol a raffica, incisività da parte dei nuovi innesti e soprattutto un gioco convincente. La Roma non trovava sei vittorie in avvio da quando al timone c’era Garcia, ed è solo la terza volta nella storia giallorossa. Merito di sicuro dello Special One, ma anche di un club che sul mercato si è mosso con intelligenza, dando vita ad una squadra che risulta completa in ogni reparto.

Il resto lo fa Mou. In termini anche di voglia di vincere, di mentalità e grinta. Tutte caratteristiche già tangibili nella nuova Roma, nata per imporre il proprio gioco e per tentare di dare l’assalto ai titoli. A tutti i costi. Perché Mourinho non le manda a dire a chi non si allinea al suo modo di vivere il calcio e i successi.

Roma, Mourinho al giocatore: “Stro…, so io come farti divertire”

Ecco quindi svelato da Sky Sport un retroscena sul rapporto con un calciatore. Lo ha raccontato proprio Mourinho, ed è accaduto durante una partita che la sua squadra vinceva di un solo gol. Il suo giocatore di corsa ha battuto un fallo laterale, accelerando la manovra. Alla richiesta di spiegazioni sul perché di quella fretta, arrivata dall’allenatore portoghese, il calciatore ha risposto che aveva voglia di giocare ancora e divertirsi.

Leggi anche: Mourinho cambia casa: vivrà nella villa di un grande ex giallorosso

La risposta di Mourinho è chiara e indica l’ambizione del tecnico. L’unica per cui vive il calcio e che vuole trasmettere alla Roma. “Divertirti? Non fare lo strXXzo – sono le parole dello Special One -, il vero divertimento è uno solo. Vincere”. In una frase sola ecco svelato l’obiettivo i Mourinho. E i tifosi giallorossi apprezzano e sognano.