Bundesliga di spettacolo: Borussia e Union al confronto

Borussia Dortmund ed Union Berlino in Bundesliga scenderanno in campo per offrire spettacolo e divertimento. Due scuole di pensiero, due club che portano il campionato tedesco ad avere una sorta di rinnovamento calcistico di buon livello.

Le attenzioni della Bundesliga si riversano su due club che potranno recitare un ruolo da protagonista. La sfida tra Borussia Dortmund e Union Berlino è ricca e carica di significati, mettendo in campo praticamente il meglio del rinnovamento calcistico tedesco. In ciò mettiamo anche il Lipsia, ma per dimostrazione di gioco e applicabilità dei contenuti sicuramente sia il Borussia che l’Union potranno fare ulteriori miglioramenti.

D’altronde a Dortmund e a Berlino queste due squadre prendono giustamente le attenzioni dei tifosi. I gialloverdi da alcuni anni stanno recitando un ruolo da assoluti protagonisti, mancando però in alcuni casi l’appuntamento con il grande salto di qualità.

L ’Union, invece, ha rappresentato la novità di Berlino diventando ben presto la prima squadra della capitale. Alla prima stagione in Bundesliga ha raggiunto la salvezza con il bel gioco, lo scorso anno ha fatto addirittura meglio. Il settimo posto e l’accesso alla Conference League è stato festeggiato da tutto l’ambiente, che poi si è ripetuto già nel primo turno vincendo comodamente in Finlandia e accedendo ai gironi della terza coppa europea.

Il gioco e la costanza dei tedeschi

Delle squadre che partecipano in Bundesliga, gli addetti ai lavori sono convinti della bontà dei due progetti. Sono praticamente le due squadre con un maggior tasso tecnico in crescita, non è facile capire come bloccare l’avanzata per gli avversari.

I gialloneri, in particolar modo, vorranno fare del loro meglio per vincere qualcosa sin da subito con Marco Rose. L’allenatore di origine italiana ha già dato i suoi diktat all’ambiente, preferendo una squadra corta e molto abile nello studiare l’avversario. Quasi una controtendenza rispetto agli ultimi anni, ma giustificata da un motivo ben preciso.

E quel motivo si chiama Erling Haaland, il cannoniere che tutta Europa invidia, in perenne lotta per il titolo con Robert Lewandowski. Il norvegese ha mantenuto medie davvero incredibili sotto porta e sa benissimo di poter lottare anche per il vertice della Bundesliga. A patto di avere dei compagni ispirati, come Marco Reus, che sembra vivere una sorta di seconda primavera.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Se Raiola porta il norvegese un po’ lontano…

L’Union, dall’altra parte, punta sul collettivo. Perché è proprio con … l’unione che c’è la forza per il club di Berlino. Squadra molto tecnica, è capace anche di chiudersi a riccio, preferendo agire di rimessa. È una sorta di melting pop che sa fare il suo gioco in Bundesliga, soprattutto per vie laterali sa essere pericolosa con le avanzate dei fluidificanti. Spesso gioca… a sinistra, e da lì partono i maggiori pericoli.