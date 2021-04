Raiola, spoiler di mercato sul futuro di Haaland: ostacolo Borussia

Mino Raiola ha svelato i piani del Borussia Dortmund, che ha le idee chiare su Haaland: c’è un piano per il mercato, ma…

Raiola, Haaland e il Borussia, un triangolo di mercato che potrebbe diventare esplosivo. L’agente del norvegese ha scelto insieme al calciatore la destinazione in Germania. Decisione premiata, perché in Renania l’attaccante è letteralmente decollato a suon di gol. La trattativa fu un fulmine a ciel sereno. Mentre la Juventus e le altre pretendenti si muovevano per capire come abbassare le pretese e ragionavano sulle condizioni, il Borussia ha chiuso l’affare più remunerativo degli ultimi anni. Pagato 20 milioni più altri 20 fra commissioni e clausole, l’attaccante ex Salisburgo è diventato presto il pezzo pregiato del mercato.

In questa stagione è il capocannoniere della Champions, e in Bundesliga ha messo insieme 21 gol e 6 assist in 23 presenze. Viaggia ad un gol a partita il centravanti del Borussia, che ora dovrà parlare con Raiola e capire quali saranno i club pronti a lanciare assalti frontali sul mercato. Il club ha un piano, svelato da Raiola alla tv tedesca. Di mezzo però c’è una riflessione sulle cifre da incassare, sulle commissioni per l’agente, e su un’estate che si preannuncia caldissima.

Il Borussia Dortmund ha comunicato la sua volontà a Raiola: Haaland può diventare un caso di mercato

Mino Raiola è il più imprevedibile ed eccentrico agente nel mondo del calcio. Tiene spesso in scacco i club che hanno in rosa i suoi assistiti, ma è anche l’uomo in grado di realizzare i sogni di ogni società. Prendere o lasciare per chi tratta con lui, che però ha una certa linearità, chiara da tempo. I passaggi su Haaland infatti sembrano al momento leggibili. Raiola ha prima sottolineato che Haaland è il pezzo pregiato del mercato e che il Borussia ha l’attaccante del futuro. Poi ha viaggiato in lungo e in largo con il padre del norvegese per discutere con i club. Ora è pronto a lanciare offensive ai tedeschi, perché tutto ha un prezzo, e il suo obiettivo è accontentare il suo assistito che è pronto ad un top club, provando ad incassare moneta senza chiudere i ponti con il Borussia.

In tal senso le sue dichiarazioni alla tv tedesca preannunciano che qualcosa si sta muovendo. “Confermo che ero a Dortmund per parlare con Zorc – ha ammesso Raiola a Sport1 – e mi hanno confermato che non vogliono mettere sul mercato Haaland in questa stagione. Per loro non si vende, ma ciò non significa che io sia automaticamente in accordo con loro. I rapporti sono buoni, vedremo”. I media tedeschi però mettono nel mirino la vecchia trattativa per il rinnovo di Mkhitaryan, poi passato al Manchester United. E in più c’è quella clausola che entra in vigore nel 2022. Venderlo prima significherebbe incassare cifre clamorose sul mercato per Haaland, e Raiola ci pensa. Il Borussia però sembra intenzionato a trattenerlo. La prossima estate si preannuncia infuocata.