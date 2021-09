Il Tucu Pereyra sfida il Napoli: avete mai visto la sua strana collezione

Roberto Pereyra e il leader dell’Udinese, estro in campo e fuori: avete mai visto la sua stranissima collezione?

Roberto Pereyra sarà la chiave di tutta la stagione dell’Udinese. Ha raccolto la difficile eredità lasciata da De Paul premendo in mano una squadra che gira attorno alle sue idee. Da centrale di centrocampo a trequartista o seconda punta, Gotti ha in serbo per lui diversi ruoli, ma sa bene di potersi fidare.

La solidità e il suo estro sono le armi migliori. E le mostra anche fuori dal campo, con look incredibilmente unici e in una collezione particolare che mostra orgogliosamente sui social. Auto? No, Pereyra ama particolarmente un altro oggetto, e adora colorarsi i capelli. Come nell’occasione in cui si fece ritrarre con un look davvero particolare è discutibile.

Pereyra cambia dal “leopardo” al biondo platino: la sua passione però è un’altra ed è un’assurda collezione

I figli, la mamma, le splendide vacanze. E ancora i luoghi in cui trascorre i giorni di relax, le cartoline dell’Argentina e le istantanee con i compagni in campo e fuori. Roberto Pereyra ama mostrare tutto sui social ed è molto attivo. Anche i suoi stravaganti look. Non manca infatti il ricordo di quando scelse una capigliatura leopardata. Un biondo con macchie scure molto particolare. O il suo look platinato.

La vera passione di Pereyra però sono gli occhiali da sole. Colorati, stravaganti, classici. Ci sono modelli di diverso marchi famosi, anche costosissimi, in una collezione unica. Basta scorrere le sue foto per rendersi conto di quanto l’argentino ami cambiare i suoi modelli, tutti mostrati orgogliosamente suo social. E nei commenti, spesso ironici, gli appassionati di calcio e social sottolineano le sue scelte bizzarre.

