Udinese-Napoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Udinese-Napoli, partita valevole per la quarta giornata. Scopriamo insieme le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta.

Questa sera ci sarà la partita che chiude la quarta giornata di campionato, che vedrà affrontarsi Udinese e Napoli. La squadra partenopea viene da una serie positiva in campionato ed è pronta a prendersi la quarta vittoria di fila. Però la squadra guidata da Spalletti si dovrà scontrare contro un’avversaria tutt’altro che facile. Infatti anche l’Udinese ha iniziato alla grande la stagione con 2 vittorie ed 1 pareggio. Scopriamo insieme quali saranno le probabili formazioni delle due squadre e dove vedere la partita.

Probabili formazioni di Udinese-Napoli

Iniziamo con gli undici possibili titolari del club di casa. Squadra che vince non si cambia, o almeno non tutta. Questo sembra essere il pensiero del tecnico Gotti, che ha intenzione di riconfermare gli 11 partenti della vittoria contro lo Spezia, con qualche piccola modifica. Ci sono però ancora un po’ di dubbi per l’allenatore bianconero. In difesa la scelta ricade fra Becao e De Maio, con il primo favorito alla partenza. Mentre per quanto riguarda l’attacco i due scelti dovrebbero essere Pereyra e Deulofeu che sono in pole davanti ai compagni Pussetto e Samardzic. Sulle fasce invece sembrano riconfermati Strygen Larsen e Molina.

Per il Napoli invece ci sono più cambi rispetto alla scorsa partita di Europa League. Infatti tre giocatori potrebbero ripartire titolari e sono: Politano, Mario Rui e Manolas. Il greco e l’italiano sono stati messi fuori contro il Leicester per via di una scelta tecnica e dovrebbero riprendere i loro ruoli contro la squadra friulana. Mentre per quanto riguarda Mario Rui il problema era legato alla sua condizione, ed ora che è ristabilito rientra sulla sua fascia. Anche Zielinski è completamente ristabilito è può tornare a giocare dal primo minuto. Davanti confermato Osimhen che guiderà l’attacco partenopeo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Udinese-Napoli, che ricordi! Tra mercato e affaroni

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli, con il Leicester serve un’impresa: la statistica che fa tremare Spalletti

Dove vedere la partita di questa sera.

La gara Udinese-Napoli sarà trasmessa sia dall’applicazione di Dazn che da Sky sul canale Sky Sport 4k numero 213 sul canale satellitare.