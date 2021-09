Messi senza limiti, compra un castello: ospitò un presidente – FOTO

Leo Messi ha puntato un castello a Parigi: 30 camere e un prezzo mostruoso per l’edificio che ospitò persone famosissime.

Leo Messi non conosce limiti. Dopo aver alloggiato in uno degli alberghi più famosi di Parigi, avrebbe scelto la dimora che ospiterà lui e la famiglia nella nuova esperienza con il Psg. In un primo momento l’argentino aveva visitato una casa a Neuilly-sur-Seine, nella periferia della città. Opzione poi scartata, in primis per un dissapore nelle richieste del proprietario, ma soprattutto perché la moglie del calciatore avrebbe trovato un castello dal valore incredibile.

Leo Messi ha scelto un castello: ecco chi ospitò in passato

Trenta camere, piscina coperta, palestre, cinema in casa, campo da squash privato. Leo Messi avrebbe scelto di vivere nel Palais Rose di Parigi, un castello stupendo e famosissimo. Così tanto da aver ospitato in passato l’ex presidente della Francia Charles De Gaulle, che restò nel lussuoso edificio durante la seconda guerra mondiale. Altro dato da non sottovalutare è il luogo, riservato ma vicino al campo di allenamento del Psg.

Il valore? Si aggirerebbe attorno ai 50 milioni di euro, per una spesa mostruosa che Messi sta valutando insieme alla famiglia. E intanto le foto dimostrano quanto la probabile dimora futura dell’argentino sia un gioiello di storia e bellezza immerso nel verde.

