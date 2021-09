Messi, pioggia di milioni dal PSG: quanto guadagnerà davvero

Sono stati svelati i dettagli del contratto di Messi al PSG: lo stipendio da urlo e dei bonus davvero sorprendenti.

La nuova vita di Leo Messi al PSG non è iniziata nel migliore dei modi. I Globetrotters del calcio stanno dando uno spettacolo inferiore alle aspettative, e in Champions hanno iniziato con un piccolo passo falso, il pareggio in trasferta contro il Club Bruges, una squadra molto più modesta rispetto ai parigini. Tuttavia, il campione argentino ha diversi motivi per sorridere. Più o meno 110 milioni di motivi.

A poche settimane dal suo approdo in Francia, L’Equipe ha svelato tutti i dettagli del contratto che ha legato la Pulce al club più ricco della Ligue 1. Un contratto a dir poco invidiabile. Al di là di uno stipendio faraonico e che potrebbe crescere ancora nei prossimi anni, hanno colpito i tifosi alcuni aspetti molto particolari dell’accordo stipulato dal numero 30 con il PSG.

Leggi anche -> PSG, Mbappé supera Messi: altro che Leo, il francese è la vera star

Ad esempio, un bonus non proprio prevedibile nell’accordo di un calciatore appena arrivato. Stiamo parlando del bonus fedeltà. Qualora l’ex Barça onori il suo contratto restando anche nel secondo anno ed eventualmente facendo partire l’opzione per il terzo, avrà diritto a un bonus pari a 10 milioni di euro netti. Non solo. Una parte non indifferente del suo ingaggio (1 milione) verrà corrisposto sotto forma di una moneta digitale, il PSG Fan Token. A dir poco originale, no?

Messi, stipendio da urlo: l’ingaggio è regale

Quello che più ha lasciato senza parole è però l’ingaggio che il PSG ha garantito al fuoriclasse cresciuto nel Barcellona per cercare di convincerlo ad accettare il proprio progetto. In particolare, secondo quanto riferito dal quotidiano francese, Messi potrebbe guadagnare in tre anni la somma record di 110 milioni di euro netti. 110 milioni, non proprio briciole.

Potrebbe interessarti -> Effetto Messi da capogiro: il Psg sogna nuovi marketing

Gli accordi prevedono un ingaggio da 30 milioni per l’attuale stagioni, che può però salire a 40 milioni nelle restanti due stagioni (la terza è opzionale) grazie proprio al bonus fedeltà. Il PSG sa bene infatti che Messi potrabbe scegliere di cambiare aria nuovamente nelle prossime stagioni, e ha scelto di lusingarlo, o meglio di tentarlo, con un bonus che certamente farà gola. Insomma, con un contratto del genere, per convincere la Pulce ad accettare un altro tipo di progetto serviranno sforzi non indifferenti.