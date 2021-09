Alexis Saelemaekers: ginnastica e Bibbia, le passione dell’ala del Milan

Tutto quello che non sai su Alexis Saelemaekers, l’attaccante belga che ha conquistato il Milan: dalla ginnastica alla Fede.

La duttilità fatta calciatore. Questo e altro ancora è Alexis Saelemaekers, l’esterno destro ex Anderlecht che ha conquistato un posto da titolare nel Milan. Nato il 27 giugno 1999 a Berchem-Saint-Agathe, l’esterno tutta fascia, poco propenso al gol ma molto alla corsa, non è nato certo calciatore. Prima di entrare nelle giovanili di una squadra belga, aveva iniziato la sua vita da atleta nella ginnastica. Una passione che non ha mai perso del tutto.

Calciatore atipico, da ragazzo aveva manifestato uno spirito ribelle e irrequieto. Un bad boy a tutti gli effetti, o semplicemente un adolescente da instradare. E a metterlo sulla via più giusta per lui è stato l’amico Sambi-Lokinga. Insieme i due hanno scoperto Dio,e da allora Alexis è diventato molto religioso e devoto alla famiglia.

E per molto religioso, intendiamo davvero religioso. Lo dichiarò lo stesoo Alexis qualche anno fa: “Leggo sempre la Bibbia e vado regolarmente a Messa“. Insomma, un ragazzo modello che è riuscito a imporsi con grinta e carattere in un mondo molto competitivo come quello del calcio a livello professionistico.

Chi è la ragazza di Saelemaekers?

Rispetto ad altri calciatori della sua generazione, Alexis non sembra avere gli stessi interessi. Su Instagram si mostra di tanto in tanto in vacanza in bei luoghi, ma non pubblica foto con una ragazza o una fidanzata. L’unica donna che appare nel suo feed è la sua amatissima madre.

Anche l’auto e la casa sono top secret, o quasi. Insomma, non è il calciatore che ama far parlare di sé, se non per quanto fatto in campo. Dal suo arrivo la più grande curiosità che tifosi e addetti ai lavori hanno su di lui riguarda il suo cognome. Come si pronuncia Saelemaekers? Lo ha spiegato fortunatamente lo stesso AS56 in un suo cliccatissimo video su TikTok.

Ma cosa c’entra Saelemaekers con Sarri? Nel campionato 2021/22 è tornato bad boy per una sera, arrivando quasi alle mani con il tecnico di Figline in un Milan-Lazio terminato con il trionfo per i rossoneri. Un battibecco che è costato all’allenatore biancoceleste due giornate di squalifica.