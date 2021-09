Milan, Tomori e l’incredibile storia del suo nome: “Vi svelo il significato”

Fikayo Tomori ha svelato il significato del suo nome completo: l’incredibile rivelazione del difensore del Milan.

Meno di un anno. Tanto è bastato a Fikayo Tomori per diventare un idolo per i tifosi del Milan. Il difensore inglese di origini nigeriane, arrivato nel gennaio 2021 in prestito dal Chelsea e riscattato nel corso dell’estate dal club rossonero, è oggi un perno per la squadra di Pioli. Un calciatore che stiamo conoscendo giorno dopo giorno, a ormai diversi mesi dal suo approdo in Italia.

Di nazionalità inglese, Fikayo ha origini ovviamente africane, e in particolari nigeriane. Ne è una prova anche il suo nome completo. Fikayo Tomori, anche se non tutti lo sanno, si chiama in realta Oluwafikayomi Oluwadamilola. Un nome troppo lungo per poter risultare accessibile tanto nel Regno Unito quanto più in generale in Europa. Da qui il nomignolo con cui siamo abituati a conoscerlo.

Leggendo la sua storia, in molti si sono chiesti come mai abbia un nome così lungo e complicato. E finalmente il calciatore rossonero ha svelato l’arcano, alla prima occasione utile, in un’intervista face to face rilasciata a DAZN. Ecco l’incredibile significato del nome completo di Tomori.

Tomori, nome completo: il significato

Può sembrare un nome raro, quello di Tomori, ma la verità è che si tratta di un nome più comune di quanto si possa credere, almeno in Nigeria. La spiegazione è stata data dallo stesso calciatore nel corso dell’intervista: non si tratta di una vero e proprio nome, bensì di una frase.

Stando alle sue parole, spesso in Nigeria quando un bambino nasce i genitori non scelgono infatti un semplice nome per benedire la sua venuta al mondo, bensi un’intera frase che abbia un significato importante. Nel suo caso, Oluwafikayomi Oluwadamilola significa, in una delle diverse lingue parlate in Nigeria, “Dio mi ha riempito di gioia“.

Una frase dunque non così particolare, ma anzi un vero ringraziamento che si ricollega con la sacralità della nascita di un figlio. E ovviamente Fikayo non è altro che un’abbreviazione di Oluwafikayomi. Decisamente più facile da pronunciare per tutti i suoi amici, ma anche per i suoi fan. Soprannome sì, ma legato alle sue origini, quelle che Tomori non dimentica e non dimenticherà mai.