Andressa sempre più decisiva: la Roma ringrazia… i followers

Andressa è sempre più parte integrante della Roma. Se da una parte di sogna ancora Francesco Totti, in campo femminile c’è la brasiliana dalle mie meraviglie. Nonché dal grande seguito sui social.

La Roma femminile può volare dopo tanti anni di incertezze. Sta anche infrangendo alcuni tabù la squadra giallorossa, partendo dall’aver vinto nella prima giornata. Un qualcosa che non era mai riuscito alle lady della Roma, che hanno infranto questa sorta di maledizione nel 3-0 contro l’Empoli.

Dove in molti, anche grazie alla diretta in chiaro su la7, hanno potuto ammirare il gioco delle giallorosse. In particolare su una calciatrice in particolare, che si sta ripetendo anche nel proseguo di questo torneo. Andreas Alves in arte Andressa è un elemento davvero interessante nel club giallorosso, una brasiliana che mostra sempre gran talento in campo.

Brasiliana ed efficace, è l’attaccante di maggior fantasia nella Roma. Una calciatrice che può giocare in vari ruoli e fa del dinamismo il suo miglior pregio. Riesce spesso a risolvere le partite con assist e gol decisivi, grazie a un talento carioca davvero utile soprattutto in partite dove si ricorre alle difese ad oltranza.

Per la Roma la Andressa è l’elemento di maggior tasso tecnico, sognando così anche di inserirsi nella lotta per l’Europa. E perché no… per lo scudetto.

Un attaccante di grazia e fantasia

Della Andressa è apprezzato il suo modo di stare in campo. La progressione palla al piede la porta ad essere un elemento imprevedibile. Spesso prende palla dalla sinistra cercando o l’accelerazione sul fondo oppure il taglio per vie centrali.

Nonostante tutto, è un elemento anche tatticamente prezioso, quasi impossibile da marcare proprio per le sue doti innati di non dare grossi punti di riferimento. Nel movimento senza palla è praticamente immarcabile, lo sanno bene le centrali del campionato.

È arrivata in Italia dopo un buon giro d’Europa e aver evitato l’America: quando era pronto il contratto con il Boston, un imprevisto l’ha riportata in Nazionale per poi firmare con il Montpellier. Una sola stagione in Francia, ma che stagione: tanto da attrarre le sirene del Barcellona.

Quasi come Leo Messi, forse meglio sul versante femminile perché nelle tre stagioni blaugrana è stata decisiva quasi in ogni partita. Rinfrancata anche da soddisfazioni importanti con la nazionale brasiliana, dal 6-0 rifilato all’Argentina in Copa America, alla conquista dei giochi panamericani.

Con tutto ciò, il curriculum spagnolo è stato ricco e intenso, l’approdo alla Roma, invece, una sfida già vinta. Due stagioni già disputate e un canale Instagram che mostra numeri da record. È una delle calciatrici più seguite al mondo, tocca più di 750mila followers ed è sempre in costante aggiornamento. Sognando Francesco Totti, o quasi.