Pellegrini salta il derby, espulsione contestata: “Peggio di Dazn”

Secondo giallo ed espulsione per Pellegrini, che salterà il derby: arbitro contestato, ma c’è anche chi mette nel mirino un’altra persona.

Pellegrini salterà il derby dopo una espulsione discutibile. Nel finale della partita vinta dalla Roma con l’Udinese, l’arbitro ha sanzionato con il secondo giallo un contatto con il braccio un po’ alto da parte del centrocampista. É scattato quindi un rosso, ma l’azione non sembrava da sanzionare, e anche al replay, l’intervento di Pellegrini non sembrava da ammonizione.

Soprattutto in considerazione della prossima gara che salterà. É il derby con la Lazio, che perderà forse il calciatore più in forma della Roma di Mourinho, assente a causa di una decisione contestatissima dai tifosi.

Pellegrini niente derby dopo l’espulsione: tifosi inferociti, ma c’è chi mette nel mirino Mourinho

La gara più importante in questo inizio di campionato perde un protagonista annunciato. Pellegrini farà da spettatore per una scelta apparsa discutibile e avventata, dopo un contatto con Samardzic che non è sembrato per nulla netto. Ecco quindi che si scatena la bufera social. Nel mirino finisce l’arbitro Rapuano, accusato di aver agito d’istinto dopo aver visto il calciatore friulano toccarsi il volto.

Fra chi accomuna l’arbitro a Dazn, in una giornata in cui il gigante dello streaming ha creato molti problemi, e chi lo invita ad usare lo stesso metro di giudizio tutto l’anno, c’è anche chi mette nel mirino Mourinho. Al tecnico è contestata la scelta di non aver sostituito il calciatore, già ammonito.

Ma che ci potevamo aspettare da quest’arbitro con le sopracciglia ad ali di gabbiano #Rapuano #RomaUdinese — Sil (@SilmarASR) September 23, 2021