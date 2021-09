Francesco Totti fa 45 anni: i 5 cucchiai che fecero impazzire i tifosi – VIDEO

Francesco Totti festeggia 45 anni: i suoi cinque cucchiai più belli di sempre tra Roma e Nazionale.

Il re dei cucchiai compie 45 anni quest’oggi 27 settembre 2021. Francesco Totti festeggia con l’amaro in bocca il giorno dopo il derby perso dalla sua Roma. L’ex giallorosso, pur non essendo più dirigente della squadra capitolina resta legato per fede e passione alla Roma, che ha perso contro la Lazio 3-2.

Ma questo è un giorno speciale per uno dei migliori calciatori italiani di tutti i tempi, nonché campione del mondo con l’Italia di Marcello Lippi. Negli anni della sua gloriosa carriera, Francesco ha portato gioia, gol e assist al servizio dei compagni e della gente. E ovviamente, il suo marchio di fabbrica difficile da replicare è diventato famoso in tutto il mondo. Ecco i cinque gol più belli di Totti realizzati con il cucchiaio.

Francesco Totti ed il cucchiaio: i 5 gol più belli

Il Pupone ha reso celebre il cucchiaio in tutte le sue forme: da fermo, in movimento, su calcio di rigore. La carrellata di gol di Francesco Totti con il suo marchio di fabbrica non poteva non cominciare con la rete segnata all’Empoli nel 2003-04. E in quella stessa stagione, sorprese anche il portiere del Brescia, decisamente fuori dai pali.

Sicuramente tra i più emozionanti c’è il cucchiaio del derby della stagione 2001-02. Una rete indimenticabile in un giorno speciale. Ma forse, a livello tecnico, questa realizzazione fa a gara con quella messa a segno contro l’Inter nel 2005-06. Una pennellata perfetta.

Leggi anche >>> Corona la fa grossa, bandiera arcobaleno per Del Piero: “E’ la verità”



Gli italiani, però, ricorderanno sicuramente quel rigore segnato in semifinale ad EURO 2000. Un cucchiaio perfetto che sbeffeggiò Van Der Sar e aprì le strade degli Azzurri per l’approdo in finale.