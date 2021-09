Inter bestia nera dello Shakhtar: numeri impietosi per gli ucraini

Inzaghi può sorridere, contro lo Shakhtar l’Inter non ha mai perso: ma l’ultimo precedente non fa sorridere i nerazzurri.

Qualcuno lo ha definito un classico europeo, visti i tanti incroci degli ultimi anni. Di certo la sfida tra Shakhtar Donetsk e Inter è una di quelle che maggiormente ha fatto battere il cuore dei tifosi. Specialmente di quelli nerazzurri, sia nel bene che nel male. Alla vigilia di una sfida delicatissima, in cui è vietato sbagliare, Simone Inzaghi può lasciarsi collare nei suoi sogni da un dato certo e incontrovertibile: l’Inter con lo Shakhtar non ha mai perso. E anzi, per voler essere più precisi, non ha mai perso contro un’avversaria ucraina.

Fino a questo momento i nerazzurri contro la squadra nera e arancione, attualmente allenata da Roberto De Zerbi, può vantare uno score di due vittorie e tre pareggi in cinque confronti europei.

Leggi anche -> Roberto De Zerbi 10 e lode grazie allo Shakhtar in Champions

Le prime due sfide risalgono a un’altra epoca calcistica. Era la Champions League 2005/06 e le formazioni si sfidavano nei preliminari. L’andata fu una vittoria nettà per i milanesi, che passarono 2-0 a Donetsk con gol di Martins e Adriano. Al ritorno a San Siro finì 1-1, con Elano che rispose a Recoba. Un pareggio indolore per i nerazzurri. Il terzo incrocio andò in scena in Europa League, nella gara secca frutto del lungo stop alle attività imposto dal Covid nella stagione 2019/20. Il risultato? Valanga nerazzurra, con doppietta di Lautaro, doppietta di Lukaku e rete di D’Ambrosio.

Shakhtar-Inter, i precedenti: il pareggio che brucia ancora

Gli ultimi due confronti tra Shakhtar e Inter risalgono alla scorsa stagione, e nessun interista li ha dimenticati. Si tratta di una ferita ancora aperta, e che regala alla sfida di quest’anno il sapore della vendetta.

Con un doppio 0-0, infatti, gli ucraini non riuscirono a infrangere il tabù contro la squadra meneghina, ma riuscì comunque nel proprio obiettivo: eliminare gli uomini di Conte non solo dalla Champions League, ma anche dall’Europa League, relegando i nerazzurri al quarto posto del girone con un incredibile pareggio a reti bianche nell’ultima giornata.

Potrebbe interessarti -> Inter, le reazioni social sulla nuova maglia: “Sembra un pigiama”

Starà a Inzaghi, adesso, riuscire a cancellare quella che rimane l’unica grande onta della squadra nerazzurra nella scorsa stagione. E di chance ne ha molte: fin qui l’ex tecnico della Lazio ha affrontato 9 volte De Zerbi vincendo 5 volte, pareggiando 2 e uscendo sconfitto nelle restanti 2 occasioni.