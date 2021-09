Altro che Destro: Slisz del Legia fa uno spuntino in campo – VIDEO

La bottiglietta di Destro ha fatto discutere, ma in Polonia c’è chi ha fatto di meglio: Slisz del Legia Varsavia ha addirittura fatto uno spuntino in campo.

C’è chi si è scandalizzato per l’ormai celeberrima bottiglietta di Destro, e chi invece non ha potuto resistere a Slisz e al suo snack. Sui campi di calcio in questi giorni ne stanno accadendo di tutti i colori. Non si era mai visto un calciatore andare a segno con una bottiglietta in mano. Incredibilmente, è accaduto nella pirotecnica gara tra Genoa e Verona.

Le due squadre si sono affrontate nel sesto turno del campionato 2021/22 di Serie A, mettendo in piedi uno spettacolo straordinario, con tantissimi colpi di scena soprattutto nel secondo tempo. Una prima gara memorabile per la nuova proprietà americana che ha acquistato il Grifone. Ma a rendere il match indimenticabile è stato proprio Destro, e non solo per la qualità dei suoi gol.

L’ex attaccante di Roma e Milan ha portato in vantaggio i rossoblù, ribaltando il match, con una rete incredibile, soprattutto perché arrivata con una bottiglietta in mano. Il calciatore si stava dissetando quando l’azione è entrata nel vivo, e ha corso per gran parte del campo con la bottiglietta in mano, lanciandola solo verso la fine. Una particolarità che ha fatto gridare allo scandalo tra i calciatori del Verona, ma il regolamento al riguardo non dice nulla. Curioso no? Ma c’è chi ha fatto meglio di Destro in Polonia, concedendosi addirittura uno snack!

Slisz mangia uno snack di cioccolato

Il centrocampista classe 1999, in forza al Legia Varsavia, ha dato vita a una scena incredibile di quelle che raramente si vedono su un campo di calcio. O meglio, che non si vedono praticamente mai. Il 22enne durante il match è stato atterrato da un avversario. Un brutto intervento che lo ha costretto a rotolarsi sul prato, in preda al dolore.

Quale miglior modo per riprendersi da un duro colpo se non facendo una veloce merenda? Incredibilmente, dal nulla, il calciatore tira fuori una barretta di cioccolato e inizia a gustarla. Da dove l’abbia presa resta un mistero.

Pensavate di aver visto tutto con Destro del Genoa che segna con una bottigliettq d’acqua in mano. Slisz del Legia Varsavia mangia una barretta di cioccolato (spuntata da chissà dove) dopo aver subito il fallo di un avversario. pic.twitter.com/Q739ik5QrQ — Ehi Biondo! (@nonsonobiondo) September 26, 2021

Insomma, la bottoglietta di Destro rimarrà sicuramente un caso più unico che raro nel nostro calcio, ma dando un’occhiata all’estero di situazioni strane su un terreno di gioco se ne possono vedere davvero molte. Ce n’è per tutti i gusti.