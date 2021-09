Juve, Allegri nei guai: quando rientrano Morata e Dybala

Massimiliano Allegri deve fare i conti con gli infortuni di Morata e Dybala: quando è previsto il loro rientro in campo

Nel momento più delicato, quando i giochi iniziano a farsi interessanti, arriva la doccia fredda. La Juventus ha conquistato sei punti nelle ultime due gare di campionato con sudore e fatica, ma ora dovrà affrontare i prossimi impegni senza i suoi due attaccanti titolari.

Infatti, sia Alvaro Morata che Paulo Dybala sono uscito per infortunio durante la sfida contro la Sampdoria, entrambi per risentimento muscolare. Lo spagnolo ha accusato problemi alla coscia destra, l’argentino alla gamba sinistra. I due calciatori hanno sostenuto in mattinata gli esami al J-Medical e i tempi del rientro in campo non sono rassicuranti.

Morata e Dybala infortunati, condizioni e data del rientro

Mercoledì 29 settembre, la Juventus dovrà affrontare il Chelsea all’Allianz Stadium per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Una partita importante in vista della qualificazione agli ottavi, per decretare già il primato del girone. Tuttavia, Massimiliano Allegri non potrà avere a disposizione Morata e Dybala, entrambi fermati per infortunio.

Inoltre, i due salteranno anche il derby di Torino, previsto subito dopo la Champions sabato 2 ottobre. Altra gara importante dal punto di vista emotivo e non solo. In campionato sono vietati altri passi falsi e contro i granata servono solo i tre punti.

Stando a quanto affermato dall’Ansa, Morata e Dybala non torneranno prima di metà ottobre. I due giocatori potranno rivedere il campo solo dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali e dunque dovranno rifiutare le eventuali convocazioni. Subito dopo la sosta, la Juve dovrà affrontare la Roma di Mourinho il 17 ottobre e non è assolutamente certo che i due giocatori riescano a recuperare dall’infortunio muscolare. Si prospettano giorni difficili alla Continassa.