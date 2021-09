Il “Vaffa” di Mourinho, il brutto gesto di Zaniolo: la Roma perde male – VIDEO

Brutto gesto di Zaniolo che lascia il campo dopo il derby rivolgendosi male verso gli spalti: anche Mourinho non digerisce la sconfitta e sbotta.

Perdere un derby lascia l’amaro in bocca. Soprattutto quando è il primo, e se all’esordio non accadeva ad un allenatore da 10 anni. Erano i tempi di Luis Enrique, che non convinse a Roma e alla prima stracittadina fu superato dalla Lazio. Stessa sorte è toccata a Mourinho, che davanti ai microfoni ha criticato arbitro e Var e in conferenza pare aver fatto anche peggio. Il tecnico non ha infatti accettato una formula un po’ diversa, senza giornalisti ma con collegamenti in remoto.

Mourinho si infuria, Zaniolo fa un gesto pesante: il derby della Roma termina male

Lo Special One pare aver lasciato la sala infuriato, mentre i delegati della Lazio spiegavano che la modalità era stata comunicata in anticipo. Altre fonti raccontano inoltre di un momento di tensione proseguito fino alla mixed zone, con addirittura un “Vaffa”. Rabbia quindi dopo la partita persa per Mou, che dimostra quanto avrebbe voluto chiudere con in risultato diverso. Zaniolo, invece, ha fatto peggio.

Leggi anche: Pedro, gol e record al derby con entrambe le maglie: terzo nella storia

Al momento della sostituzione, il calciatore giallorosso è stato criticato dai tifosi avversari. La sua risposta è in un gesto poco elegante e anche difficile da raccontare. Un messaggio diretto pescato dalle telecamere di qualche tifoso, e diventato immediatamente virale.