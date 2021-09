Da Empoli a una big, Riccardo Marchizza vola già alto

Riccardo Marchizza è pronto a una stagione da protagonista. Anche per smentire quanti lo considerano un semplice “risarcimento” per il caso Dionisi.

Crescono i giovani difensori italiani e lo fanno in questa Serie A sempre più spezzettata nei suoi orari. Riccardo Marchizza è un altro dei difensori che sembra in rampa di lancio, è al suo secondo anno di Serie A e può fare decisamente bene, questa volta con l’Empoli.

Voluto da tecnico Aurelio Andreazzoli, e questo non è un dettaglio. Che lo conosce da quando era ragazzino, in quanto il percorso di Riccardo Marchizza si è colorato di giallorosso nelle giovanili. E con la Roma ha vinto scudetto, Supercoppa e Coppa Italia primavera, tanto per far capire come l’aria di Trigoria sia stata salubre. E con la Roma ha anche esordito in Europa League, Luciano Spalletti gli diede i minuti di recuperi di un pareggio non da ricordare contro l’Astra Giurgiu a reti bianche.

Tutto fa brodo, così come la capacità di Riccardo Marchizza di diventare sempre più affidabile. Andreazzoli nel corso del ritiro lo ha lodato per la serietà e la capacità di leggere in anticipo l’azione degli avversari, dimostrandosi così un difensore già affidabile. Dovrà dimostrare questo anche nel corso di un campionato che non sarà una passeggiata per l’Empoli.

Esperienza discreta al servizio dei toscani

La prima esperienza di Riccardo Marchizza nei professionisti è del 2017 con l’approdo in prestito all’Avellino. 18 le partite in Serie B, un primo assaggio della rudezza dei centravanti e la sensazione di un difensore che aveva ancora molto da apprendere. Non è un caso che l’anno seguente sia passato al Crotone, dove da sempre i giovani fanno il miglior tipo di apprendistato calcistico possibile.

Non è un caso che l’esperienza di Crotone sia stata abbastanza formativa, in una stagione dove i calabresi sono riusciti a salvarsi tra mille difficoltà. Perché anche i problemi possono essere formativi, si cresce meglio probabilmente nelle avversità.

L’approdo allo Spezia, poi, è servito per cercare una maggiore continuità: 23 presenze nella stagione di Serie B, altre 24 nella massima serie, alternandosi con gli altri colleghi di reparto. E cominciando a capire anche i meandri della Serie A, non certo facile se non viene affrontata con la giusta concentrazione.

Il cartellino di Riccardo Marchizza è del Sassuolo, che lo acquistò per due milioni e mezzo di euro garantendo alla Roma un 50% sulla rivendita: è praticamente in una sorta di comproprietà. Il passaggio all’Empoli è stato forse una sorta di “risarcimento” degli emiliani per il caso Dionisi, ma i tifosi e l’ambiente empolese non accettano di certo questa soluzione. Perché Marchizza era già un obiettivo concreto, e per il gioco di Andreazzoli è un elemento che si integra perfettamente.