Terremoto Juve, parte l’indagine: quali sono i rischi per il club?

Indagine sulla Juve che rischia dopo l’ispezione: ma quali sono i rischi, e cosa è contestato alla gestione bianconera?

Piove sul bagnato in casa Juve. Dopo la falsa partenza, gli infortuni che condizionano il match di questa sera in Champions, le contestazioni mediatiche dei tifosi e il caos Superlega, arriva un’altra notizia a creare un forte scossone alla Continassa. Il Corriere dello Sport racconta infatti di una indagine avviata dalla Consob, andata avanti dopo l’ispezione del 12 luglio. E già questo tipo di intervento nei conti di un club è un fatto di per sé non si poco conto.

Se i motivi della scelta sono poi legati al mercato, e alle attività svolte in merito dalla società, la vicenda si arricchisce di dettagli e rischi assolutamente non da sottovalutare. In sostanza si tratta di verifiche sulle plusvalenze svolte dalla Juve in chiave di calciomercato. Ecco quali sono i rischi che corre Andrea Agnelli.

Juve, indagine sulle plusvalenze: i rischi che corre i club

Che pasticcio per i bianconeri. La Consob, almeno da quanto si legge nelle colonne del Corriere dello Sport, ha messo nel mirino “i proventi derivati dalle gestione dei diritti dei calciatori, con acquisizione di documentazione ed elementi informativi”. Tradotto in parole più semplici, l’ispezione ha spinto la Commissione nazionale per le società e la Borsa a voler approfondire quali sono i movimenti del club.

Ma quali sono effettivamente i rischi per la Juventus? Di fatto la Consob è l’ente rivolto alla tutela degli investitori, all’efficienza e alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano. Poco c’entra con l’ordinamento calcistico, per cui i bianconeri rischiano una ammenda, anche se molto pesante. Bisognerà capire, qualora fossero accertare irregolarità, se anche il mondo del calcio possa decidere di approfondire i movimenti effettuati negli ultimi anni. E in quel caso i rischi potrebbero essere di diversa natura.