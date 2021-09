Chi è Sébastien Thill, l’eroe dello Sheriff con un sogno tatuato sulla pelle

Chi è Sébastien Thill, l’eroe del Bernabeu che ha fatto vincere lo Sheriff contro il Real Madrid: il giocatore ha un sogno tatuato sul polpaccio.

Sei su sei. Due su due. Lo Sheriff Tiraspol all’esordio nella fase a gironi della Champions League sorprende tutti ed è a punteggio pieno nel girone di Real Madrid, Shakhtar e Inter. Al momento ha battuto le prime due squadre e alla prossima ci sarà il club nerazzurro, che a questo punto non dovrà sottovalutare la temibile squadra moldava. Doveva essere la cenerentola del gruppo e sta diventando protagonista indiscussa, tant’è che può sognare il passaggio del turno tra le migliori sedici del torneo.

Uno degli eroi di queste serate magiche ed indimenticabili per i tifosi moldavi è Sébastien Thill, centrocampista del Lussemburgo che ha siglato il gol definitivo del 2-1 contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu al 89′. Il giocatore sta vivendo un sogno…tatuato sulla propria pelle!

Sebastien Thill,figlio d’arte e quel sogno Champions

Classe 1993, alla prima stagione in Champions League grazie alla cavalcata vincente dello Sheriff Tiraspol nelle qualificazioni. Sebastien è un calciatore della Nazionale del Lussemburgo e sta vivendo letteralmente un sogno con il club moldavo. E’ figlio d’arte, poiché il padre è stato un ex calciatore che è riuscito a giocare anche in Nazionale, mentre la madre è stata una sportiva a tutto tondo con diverse esperienze in tante discipline, tra cui anche calcio.

Inoltre, i fratelli del centrocampista dello Sheriff giocano tutti a calcio in Europa e sono tutti e tre nel giro della Nazionale lussemburghese. Il più piccolo Vincent è stato anni fa nel mirino del Milan (classe 2000, ora gioca in Ucraina).

Sebastien Thill è amante dei tatuaggi, sparsi su tutto il corpo. Dopo al meraviglioso gol al Real Madrid ha mostrato i suoi muscoli ai tifosi avversari. Il suo fisico è completamente ricoperto da tatoo, dal petto alle braccia fino alle gambe. E sul polpaccio sinistro spunta la rappresentazione di un sogno. Infatti, si è auto-rappresentato di spalle con il suo numero di maglia (il 31) e con la nuvoletta contenente la Champions League. Thill sogna di alzare la coppa dalle grandi orecchie. Con lo Sheriff può essere proibitivo, ma la rete al Real potrebbe spalancargli grandi portoni.