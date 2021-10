Kane frantuma un altro record: è l’unico al mondo ad averlo fatto

Harry Kane si prende un altro record: con la tripletta in Conference League è l’unico calciatore ad esserci riuscito.

Nella notte di Conference League brilla il Tottenham. Una vittoria netta, contro avversari assolutamente non in grado di impensierire i londinesi. Era la partita giusta per dare spazio a chi ha giocato meno, per ritrovare Dele Alli, per dare poi spazio a Kane e fargli rinascere quella voglia di gol che dopo una estate all’insegna dei punti interrogativi legati al mercato sembrava persa.

“Hurricane” ha risposto a modo suo, con una tripletta e il pallone portato a casa come accade in Inghilterra. Quella sfera però andrà esposta fra i cimeli più importanti della carriera, perché ricorda un record unico. Ancora nessuno era infatti riuscito nell’impresa compiuta dal calciatore inglese.

Kane, hattrick e record: è la prima volta nella storia del calcio

Contro il Mura, Harry Kane ha impiegato 19 minuti per mettere a segno tre reti. Entrato nella ripresa, ha chiuso con la sua firma il 5-1 nella notte di Conference League, prendendosi anche il primo record nella nuova competizione. É l’unico calciatore ad aver segnato una tripletta in Conference, in Europa League e in Champions, aggiungendo un primato incredibile alla sua collezione.

Leggi anche: Parma, Buffon li batte tutti: fa ammattire i compagni ed è festa – VIDEO

Prima di lui Jupp Heynckes e Gerd Muller erano stati in grado di fare hattrick in tre competizioni europee, ma erano i tempi in cui c’era anche la Coppa delle Coppe, per questo il record di Kane è unico. E non sarà facile tentare di eguagliare quanto fatto dal bomber degli Spurs, che ora punta a rilanciare le ambizioni dei londinesi.