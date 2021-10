Parma, Buffon li batte tutti: fa ammattire i compagni ed è festa – VIDEO

Gigi Buffon batte tutti anche fuori dal campo: è il numero uno anche in un altro gioco, e fa festa prendendo in giro tutti.

A Parma c’è un leader vero, dentro al campo ma anche fuori. Buffon non è solo un portiere che ha vinto tutto, ma anche un lusso per i ducali e per la Serie B, che ha acquistato ancora più valore dopo il ritorno in gialloblu del campione del mondo. La sua influenza in campo non ha bisogno di essere raccontata o certificata.

Quello che emerge a Parma però, è l’umiltà con cui si è calato nello spogliatoio di un club molto blasonato, ma in questa stagione costretto a risalire la china nella cadetteria. Entusiasmo, voglia di trascinare e guidare i giovani. Anche scherzi, che nei giorni più duri d’allenamento, o quando il morale non è alle stelle, sono elementi da non sottovalutare all’interno di un gruppo.

Parma, nessuno meglio di Buffon nel gioco: entusiasmo alle stelle

Ecco quindi che il portiere ha messo i compagni in fila. Soprattutto i più giovani, che lo considerano un vero e proprio idolo. Il gioco è la morra cinese, e se il portiere è numero uno in campo, anche al particolare sasso, carta, forbice non conosce rivali. Li fa sfilare tutti, e li batte tutti, facendo pagare pegno.

Leggi anche: Buffon-Grosso, avversari in Serie B: quello sgarbo che fece infuriare la Juve

Dal simpatico ceffone, al calcetto, fino agli sfottò anche dei compagni, dopo l’incredibile sequenza di vittorie. Non ne perde una Buffon, che poi si lascia andare nell’esultanza travolgente che si trasforma in gioia collettiva. E forse al Parma serve questo. Ritrovare l’entusiasmo per puntare in Serie A. E per Buffon, una promozione, sarebbe un altro incredibile successo da mettere in bacheca.