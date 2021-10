Le statistiche mentono? Torino e Juventus, derby di calcoli

Le statistiche tra Torino e Juventus pongono un derby interessante. Numeri di peso per una stracittadina che non ha il fascino delle altre, ma è molto seguita in Piemonte.

Tra Juventus e Torino spesso non c’è la grande attesa del derby. Soprattutto i tifosi bianconeri che non vivono in Piemonte lasciano da parte l’ansia, considerando la partita contro i granata in maniera soft e non speciale. Al contrario di chi invece, ha vissuto anche altre epoche calcistiche. Il Torino degli anni Settanta e Ottanta aveva intrapreso dei derby davvero gagliardi contro la Juventus, le statistiche del derby di quegli anni attestarono una sostanziale parità.

Invece, per quanto riguarda le statistiche assolute nel confronto dei derby, la bilancia pende a favore della Juventus. Nei 180 incontri globali ufficiali nella massima serie, la Juventus ha vinto 79 incontri, 50 sono stati i pareggi, 51 le affermazioni granata. Un bilancio dei derby che premia i bianconeri, spesso padroni nel proprio stadio e incline a soffrire qualcosa in più… nella pur breve trasferta da compiere.

Come gol, è ancora davanti la Juventus che per le statistiche ha raggiunto i 270 gol nella stracittadina, a fronte dei 215 realizzati dai cugini granata. Per la gara di questo turno, basta anche qualche realizzazione in meno…

Un match di grandi contenuti

Il derby di Torino infiamma le statistiche soprattutto guardando al passato. Quando ancora la stracittadina torinese aveva un valore per la classifica e anche per gli uomini in campo. I ragazzi del Filadelfia affrontavano la più ricca Juventus, facendo spesso leva sulle rivalse cittadine, cercando così un motivo in più per sorridere in una stagione.

È stata una sfida di grandi personaggi nel passato. 14 gol sono stati il record che ha lasciato Gian Piero Boniperti nei derby, un numero importante nelle stracittadine imbattuto. A quota 12 lo ha tallonato Guglielmo Gabetto, curiosamente in rete sette volte con i bianconeri e cinque con i granata. Non si è fatto mancare quasi nulla, un po’ come il primatista delle presenze, ovvero Teobaldo Depetrini. Epoca davvero in bianco e nero, trenta presenze (di cui tre in granata) per lui, a pari merito con Giorgio Ferrini che le fece tutte in granata. 28 invece le gare di Gaetano Scirea, recordman per le presenze bianconere nei derby.

Le statistiche soprattutto al momento premiano Massimiliano Allegri. Un uomo derby di Torino per eccellenza. Dodici stracittadine per lui in panchina, ben nove vittorie, due pareggi e una sconfitta nemmeno troppo dolorosa nel 2015. Viaggia alla media di 2,41 punti, sicuramente una delle medie più alte nella storia di tutti gli incontri stracittadini in Europa. E vorrà aumentarla assolutamente nei due confronti di questo campionato.