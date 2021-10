Ibrahimovic, che regalo per il compleanno: il bolide vale una fortuna -FOTO

Zlatan Ibrahimovic festeggia il compleanno con un regalo molto particolare: il bolide si aggiunge alla sua collezione.

Un compleanno speciale, all’insegna del calcio, e delle quattro ruote. Zlatan Ibrahimovic non smette di pensare al calcio, ma anche ai lussi di una vita iniziata fra mille difficoltà, e nella quale lo svedese non bada a spese per le sue passioni. Fra queste ci sono le auto, e l’ultimo arrivo, il regalo per il suo compleanno, è un gioiello che vale quanto un appartamento di lusso.

É infatti uno dei lavori più entusiasmanti e stupefacenti mai fatti a Maranello. Una Ferrari da mezzo milione di euro, capolavoro di bellezza e di potenza che arriva nel garage di Zlatan Ibrahimovic.

Ibrahimovic, una Ferrari per il compleanno: vale mezzo milione di euro

Un compleanno da festeggiare, perché Ibrahimovic ha intenzione di riprendersi in mano il Milan e perché i 40 anni sono una tappa importante. Lo svedese ha scelto di festeggiarlo a modo suo, con un regalo che fa impallidire anche i più incalliti collezionisti. Ibra si è infatti regalato una Ferrari SF 90, prima ibrida spider della casa di Maranello. Guida a cielo aperto e la possibilità di scatenare sulla strada 1000 cavalli. Si, avete capito bene. Prezzo di base 473 mila euro, ma disponibile solo su richiesta.

I numeri della supercar sono incredibili. Da 0 a 100 km/ in 2,8 secondi, mentre la Ferrari ne impiega 7 per arrivare ai 200 km/h. Un pezzo rarissimo solo per occasioni speciali e appassionati veri. E Zlatan Ibrahimovic, il suo compleanno lo festeggerà con un regalo davvero unico.