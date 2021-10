Napoli, sette vittorie di fila: chi ha vinto lo scudetto dopo questa partenza?

Il Napoli fa sette vittorie su sette a Firenze: chi ha vinto lo scudetto dopo essere partito con uno spirint del genere.

Quello targato Luciano Spalletti è un Napoli formato Osimhen. Come il suo calciatore di punta, la truppa azzurra è partita a razzo, con uno sprint fulminante che sta sorprendendo le rivali. Dopo le prime sette giornate di campionato la squadra partenopea è l’unica a punteggio pieno. Un filotto che ha permesso al tecnico di Certaldo di entrare già nella storia, mettendo il suo Napoli nel club elitario di chi è riuscito a conqusitare 21 punti (o 14 in un’altra epoca) nelle prime sette di campionato.

Tra l’altro, è solo la seconda volta nella storia del club azzurro che si raggiunge un risultato del genere. La precedente fu quattro anni fa, nella storica stagione 2017/18, l’ultima di Sarri, conclusa con lo scottante secondo posto dello scudetto perso in albergo, proprio a Firenze. In quell’occasione le vittorie di fila furono ben otto nelle prime otto gare, prima del pari interno del 21 ottobre a reti inviolate contro l’Inter.

Compresa la striscia sarriana, solo altre dieci volte nella storia una squadra è riuscita a vincere tutte e sette le prime partite di campionato. E il 70% delle formazioni sprinter alla fine della stagione si è aggiudicato anche il tricolore. Solo in tre non ce l’hanno fatta: il già citato Napoli 2017/18, la Roma di Garcia nella stagione precedente e l’Inter in un lonotano 1966/67.

Napoli sette vittorie su sette: i precedenti da scudetto

La prima squadra ad essere riuscita nell’impresa di vincere le prime sette gare di campionato fu la Juventus in una remota stagione 1930/31. Proprio la squadra bianconera è quella che è riuscita a ripetere più volte strisce del genere, raggiungendo alla fine dell’anno sempre lo scudetto. In particolare, ci riuscì nel 1976/77, nel 1985/86, nel 2005/06 (anno di uno dei due tricolori revocati per le vicende legate a Calciopoli) e l’ultima volta nel 2018/19.

Per il resto, il Milan ci è riuscito due volte nella sua storia, nel 1954/55 e nel 1992/93, mentre l’Inter solo una, nel 1966/67, come già ricordato in una delle poche occasioni in cui la partenza a razzo non è coincisa con un successo finale.

Insomma, gli auspici per il Napoli di Spalletti sono tutto sommato buoni. I numeri dicono che lo scudetto è possibile, i precedenti azzurri però sono poco piacevoli. Una cosa però sembra quasi certa: se non sarà tricolore, gli azzurri torneranno comunque in Champions League. Non dovessero riuscirci stabilirebbero un primato, ma per nulla invidiabile.