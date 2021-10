Napoli, Spalletti è già vincente: primo premio stagionale per il tecnico

L’avventura di Luciano Spalletti al Napoli è cominciata con il piede giusto: a settembre l’allenatore ha già portato a casa un premio.

Tutti pazzi per mister Luciano Spalletti. L’avventura a Napoli è cominciata con un premio importante per il tecnico di Certaldo. Tra agosto e settembre, l’allenatore ha tenuto un ruolino di marcia impressionante. In Serie A ha collezionato sei vittorie su sei partite, mettendo a segno 16 reti e subendone solo 2. Meno brillante è stato in Europa League, dove all’ottimo 2-2 in rimonta al debutto con il Leicester ha fatto seguito un rocambolesco 2-3 al Maradona contro lo Spartak Mosca.

Una sconfitta che ha spento in parte gli entusiasmi nell’ambiente partenopeo, che ha paura di essersi illuso dopo un settembre da urlo. Ma il campionato è ancora a lungo, e per il momento Spalletti può godersi un premio importante, il primo di questa sua nuova avventura. E, sperano tutti i tifosi azzurri, non l’ultimo.

Leggi anche -> Spalletti e la passione per il Padel: “Vi spiego perché piace a tutti”

La consegna avverrà proprio allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli il 17 ottobre 2021 alle 18, poco prima del calcio d’inizio della gara tra i partenopei e il Torino allenato da Ivan Juric. Ma di quale premio stiamo parlando? Di quello che, di fatto, certifica il Napoli come la miglior squadra della prima parte di campionato.

Spalletti vince il suo primo premio Napoli

Luciano Spalletti è stato nominato Coach of the Month, allenatore del mese di settembre. Il riconoscimento è arrivato dalla giuria composta da Direttori di testate giornalistiche, che hanon tenuto conto di criteri tecnico-sportivi, qualità di gioco espresso e comportamento/fair play tenuto durante le gare. Sono state considerate tutte le gare disputate finora in campionato, anche le due di agosto, giocate dal Napoli con Venezia e Genoa.

Potrebbe interessarti -> Cambio ruolo per Petagna? Dove potrebbe schierarlo Spalletti

A certificare la bontà del lavoro fatto da Spalletti fin qui è stato Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, che ha sottolineato i numeri di questo Npaoli spettacolare ed efficace. Un Napoli che ha fatto divertire i tifosi riaccendendo l’entusiasmo. La speranza per tutti è che non siano gli inciampi europei a togliere coraggio e convinzioni a una squadra che fin qui ha saputo dimostrarsi una delle più belle realtà del campionato italiano, dopo un paio di stagioni piuttosto deludenti sotto la guida di Carlo Ancelotti e Gennaro Gattuso.