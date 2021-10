Nations League: Italia, quando e dove si gioca la finale per il terzo posto

Il ko dell’Italia con la Spagna fa volare in finale gli iberici: solo terzo e quarto posto per gli azzurri, ecco dove e quando giocheranno.

Una partita difficile. Nata male, e finita con il piglio di chi non ci sta a perdere. Non è bastata la reazione degli azzurri dopo il gol di Pellegrini. All’ultimo atto della Nations League, contro Belgio o Francia, vola Luis Enrique. Buona la prova della sua nazionale, giovane ma ricca di talento e qualità. La Spagna non è mai stata superiore all’Italia, condizionata dal rosso a Bonucci e da qualche errore pagato a caro prezzo.

Dopo 37 risultati utili consecutivi, la nazionale esce sconfitta, ma non nell’atteggiamento, che ha tenuto i telespettatori incollati agli schermi in attesa di una rete e di un pari che sarebbe stato forse meritato. Nulla di fatto però, si giocherà per il terzo posto. Ecco dove sarà la partita e quando.

Nations League, quando e dove giocherà l’Italia per il terzo posto: Mancini può rivoluzionare gli azzurri

Bisognerà attendere il risultato dei Belgio Francia per conoscere la prossima avversaria degli azzurri. Si giocherà domani a Torino, all’Allianz Stadium, ore 20.45. Il match chiuderà quindi gli accoppiamenti per la finalissima e per il match valido per il terzo posto, che vedrà impegnata l’Italia. Mancini potrebbe cambiare molto, dando spazio a Raspadori e Berardi in avanti, e offrendo a Dimarco la possibilità di esordire.

Sarà una buona occasione per verificare la tenuta dei più giovani, in vista di un nuovo ciclo che guarderà ai nuovi talenti con attenzione, sempre però mantenendo intatto uno zoccolo duro che agli Europei ha convinto. L’appuntamento per la finalina è quindi fissato in un orario insolito. Sempre all’Allianz Stadium di Torino si giocherà alle ore 15 di domenica 10 ottobre, mentre alle 20.45 dello stesso giorno, alla Scala del calcio di San Siro sarà assegnato il trofeo.