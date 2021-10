Bastoni e Donnarumma nel mirino: “Ma non erano fenomeni?”

Inizio delicato nel primo tempo dell’Italia contro la Spagna: commenti pesanti su Donnarumma e Bastoni, ma anche su un altro calciatore.

Un inizio delicato per l’Italia contro la Spagna. Gli azzurri hanno subìto la freschezza degli avversari, dinamici, bravi ad allargare il gioco per consentire gli inserimenti, e a capitalizzare le occasioni create. L’Italia nei primi 25 minuti non ha giocato male, ma ha tremato ogni qual volta la Spagna ha superato la linea mediana. Come in occasione del gol, in cui Bastoni non ha seguito l’uomo e neanche la palla, consentendo a Ferran Torres una deviazione comoda e neanche stilisticamente perfetta.

Poi l’errore clamoroso di Donnarumma, con una palla ciccata e sfuggita dalle mani che solo il palo non ha trasformato in una clamorosa papera. Oltre ai fischi, per il numero uno del Psg si aggiungono le bordate social.

Donnarumma e Bastoni fanno arrabbiare i tifosi: anche Bernardeschi non convince, nonostante il palo

In pochi minuti si è scatenato quindi il boom di commenti negativi sui social. Fra chi reputa Bastoni “un giocatore normale”, chi lo vede in difficoltà senza Skriniar e De Vrij, e chi non crede possa essere il futuro della nazionale, i commenti non sono per nulla benevoli nei suoi confronti.

Commenti pesantissimi anche nei riguardi di Gigio Donnarumma. L’ex numero uno del Milan ha pagato i fischi e un avvicinamento delicato al match di San Siro. I social non perdonano quell’intervento sciagurato che ha rischiato di favorire il raddoppio della Spagna.

I telecronisti #rai che condannano i fischi a #Donnarumma perché lo stanno destabilizzando. Questo sarebbe un grande campione? #ItaliaSpagna — Maldinismo (@MaldinStyle) October 6, 2021

sono tifoso del milan e donnarumma non mi e mai piaciuto e questa sera conferma quntp penso che è piu fortunato che bravo. #Donnarumma — Alex228 (@Alex22888680255) October 6, 2021

Molti utenti invece sostengono Donnarumma, e mettono nel mirino Bernardeschi, che in posizione da falso 9 non ha inciso. Così tanto da spingere Mancini a cambiare la sua posizione invertendola con quella di Chiesa. Eppure è stato lui il più pericoloso degli azzurri nel primo tempo, con un palo colpito al 34′. La speranza è che nella ripresa le critiche possano trasformarsi in applausi.