Mercato, che colpo del Venezia: arriva l’ex stella del Manchester United

Il Venezia batte un colpo e porta in laguna l’ex stella del Manchester United: affare già chiuso con il calciatore.

Il Venezia punta in alto e vuole a tutti i costi preservare la categoria. Dopo aver allestito una squadra ricca di talento, i lagunari continuano a sondare il terreno per rafforzare ulteriormente il gruppo di Zanetti. Ecco quindi che nelle ultime ore è stato ufficializzato un gran colpo, che porterà in Italia l’ex stella del Manchester United. Una trattativa lampo, che consentirà al calciatore, svincolato, di essere immediatamente a disposizione del suo nuovo tecnico.

Venezia, arriva l’ex Manchester United: conosce bene la Serie A

Il colpo arriva a parametro zero e alzerà ulteriormente il livello del Venezia. I lagunari hanno infatti chiuso la trattativa che riporterà in Italia Sergio Romero. L’ex portiere del Manchester United e dell’Argentina è una soluzione in più per Zanetti, che potrebbe affidargli il posto occupato fino ad ora da Lezzerini e Maenpaa.

Dopo sei stagioni con i Red Devils, alcune delle quali da protagonista, il numero uno torna quindi in Serie A. Aveva infatti già giocato con la Sampdoria fra il 2011 e il 2015, in una parentesi in cui è stato anche in prestito al Monaco. Arriva quindi un portiere di esperienza, che fra le sue avventure ha anche giocato da titolare i Mondiali del 2010 e 2014.