Cosa è Ipermatch: il nuovo fantacalcio coi Bitcoin prende piede

Ipermatch offre una nuova esperienza di gioco che va oltre il normale Fantacalcio: ecco di cosa si tratta.

Una nuova frontiera del gaming, che sta prendendo piede partendo dal gioco forse più amato dagli appassionati di calcio. Ipermatch è più di un fantacalcio. Si avvicina al sogno di tanti italiani, che spesso criticano le scelte dei presidenti e suggeriscono colpi di mercato, strategie, trattative. Ipermatch è anche un po’ questo, ma rivoluziona i classici concetti. Niente asta, offerte, scambi fra amici. Il livello si alza, perché il concetto di base resta la creazione di una super rosa, ma con mezzi diversi, in maniera rivoluzionaria che va avanti negli anni.

In sostanza calcio e Fintech si uniscono per dare vita ad un gioco che guarda con interesse al mondo della finanza. I “presidenti” potranno creare la propria rosa con una reale compravendita di calciatori, e una volta completata sarà schierata in campo, partecipando alle competizioni a premi. Sembra tutto simile al fantacalcio, ma non è così. Ipermatch funziona infatti anche con i Bitcoin, e ne ha uno dedicato, che consente di monetizzare dalle proprie scelte.

Cosa è Ipermatch: un fantacalcio che guarda alla finanza, curato nei minimi dettagli

Una delle particolarità di Ipermatch è nelle modalità di scambio, svolta anche tramite Ipercoin, la criptovaluta validata che consente le transazioni. Gli ideatori hanno scelto la tecnologia blockchain per tokenizzare le figurine dei calciatori (collezionabili), offrendo la possibilità di trarre profitto dagli scambi. Il valore è inoltre calcolato da un algoritmo che incamera le prestazioni in partita, e il loro andamento durante la stagione.

Basta andare sul sito per accorgersi che nella formazione della propria rosa si possono selezionare calciatori dal prezzo scontato per ideare già una prima strategia d’azione. Un modo per giocare un fantacalcio diverso, e per educarsi alle nuove frontiere finanziarie oltre che al funzionamento di criptovalute e blockchain. Ecco perché questa startup sta attirando l’interesse degli investitori, che in Francia hanno fatto decollare un mercato simile. E intanto Ipermatch prende piede, rivoluzionando il normale fantacalcio e portando ad un livello più alto. Che si avvicina molto al ruolo di un vero presidente di calcio.