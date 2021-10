Il Milan medita la vendetta sul mercato: Maldini ci pensa

Il Milan riflette sul futuro di Kessié, ma potrebbe scegliere sul mercato un calciatore dalle caratteristiche diverse e medita la vendetta.

Pioli stringe i denti e spinge sull’acceleratore. Gli infortuni lo costringeranno infatti a scelte obbligate, ma ora il Milan ha un problema chiaro, ed è in una rosa corta e con qualche elemento che potrebbe partire, lasciando spazio alle pedine giuste per compiere il definitivo salto di qualità. In attesa di gennaio quindi, Maldini inizia a riflettere sugli innesti da portare a Milanello, subito o magari nella prossima estate. Contestualmente dovrà però risolvere la grana Kessié, che dopo l’esplosione definitiva di Tonali, lascia un po’ più sereno il clan rossonero.

Lasciarlo partire a zero sarebbe un’altra perdita, ma con gli incastri giusti, il sacrificio potrebbe essere ammortizzato. Ecco quindi che si profila l’idea di compiere una vera e propria vendetta di mercato, scegliendo una pedina con caratteristiche di sicuro diverse da quelle dell’ivoriano, ma comunque già pronta ad incastrarsi alla perfezione negli schemi di Stefano Pioli.

Mercato Milan, sgarbo e vendetta all’Inter? Maldini ci pensa

Ecco quindi che un’idea potrebbe stuzzicare Paolo Maldini. La situazione di Brozovic è ancora poco chiara, e l’Inter attende un incontro già slittato in più occasioni. Non c’è accordo sul rinnovo, e l’offerta giusta potrebbe convincere il calciatore a cambiare aria. Non sarà semplice, perché Inzaghi spinge per mantenere il rosa il croato. Serve però l’accordo giusto, che non è stato ancora trovato.

Maldini riflette quindi, e fa i conti. Perdere Kessié sarebbe un problema pesante, ma i rossoneri non vogliono andare oltre l’offerta già fatta. A quel punto potrebbero pensare di incassare qualcosa sul mercato di gennaio, e magari provare a prendere Brozovic a zero attendendo Adli, per una mediana con caratteristiche differenti ma sempre di assoluto valore. Ci sarebbe quindi la possibilità di restituire lo sgarbo incassato dai nerazzurri con Calhanoglu, ma come spesso tristemente accade, tutto dipenderà dalla volontà dei calciatori, e in tal senso il mese di dicembre potrebbe regalare grosse sorprese.