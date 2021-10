Vanheusden sicuro: Genoa, aspettami per il rilancio

Zinho Vanheusden sta passando l’utile tirocinio italiano con il Genoa. L’ex giovane dell’Inter si sta confermando anche in Serie A grazie agli insegnamenti di Davide Ballardini.

Il Genoa si conferma una squadra con tanti calciatori, spesso anche protagonisti inattesi. C’era un po’ di attesa per capire se Zinho Vanheusden era adatto al calcio italiano, il tirocinio con il Genoa almeno per il momento sta procedendo a gonfie vele.

Il centrale di difesa era un obiettivo di mercato dei rossoblu dichiarato, che hanno avuto così l’opportunità di testare sin da subito un elemento cresciuto nel corso del tempo. Con una quotazione anche altina, perché secondo gli esperti vale dai dieci ai quindici milioni di euro. Forse troppo denaro o forse troppo poco, per un difensore di 22 anni che ora potrebbe trovare una sua consacrazione sportiva.

Ben supportato da un fisico imponente, Vanheusden è un calciatore che già si è ben integrato nel calcio italiano. Già assaggiato, d’altronde, con l’Inter nel settore giovanile, quando giocava sia nel campionato primavera che nella Youth League. Affacciandosi alla prima squadra, ma senza avere grosse opportunità, perché un po’ la sfortuna e un po’ gli infortuni hanno tirato un brutto scherzo al centrale belga.

Riprendersi quanto dovuto in campo

La carriera di Zinho Vanheusden, prima del Genoa, ha avuto picchi incredibili con una forza di volontà non indifferente già mostrata. Perché il centrale belga ha dovuto combattere nel corso del tempo, non con uno ma con più infortuni gravi. Per due volte – infatti – si è rotto il legamento crociato, prima nel 2017, poi nel 2020.

Colpi che avrebbero praticamente abbattuto il morale di chiunque, ma non del centrale belga. Che è tornato a correre e giocare nelle scorse due stagioni con la maglia dello Standard Liegi. E dopo aver superato altri guai al ginocchio, nel campionato belga ha cominciato a mostrare le sue qualità. Una cinquantina le gare in Belgio, che hanno rimesso così l’attenzione sul giovane centrale.

Il riscatto dell’Inter e poi l’opportunità del Genoa sono un ulteriore segnale di attesa e fiducia, anche perché ha già esordito nella nazionale maggiore belga e potrebbe presto diventare uno dei cardini della selezione fiamminga.

Per ora dovrà pensare al Genoa, recuperare dall’attuale infortunio, tenere in caldo i bollori della piazza e continuare a giocare con buona naturevolezza. Nelle prime giornate è piaciuto in campo proprio per la sicurezza mostrata e la capacità di leggere in anticipo le mosse degli avversari. Svettando anche con buon tempismo nelle azioni su calcio piazzato, sta dimostrando di apprendere bene in fretta i meccanismi difensivi. Per la gioia anche di Davide Ballardini, che sul centrale belga sta incominciando a maturare grande fiducia.