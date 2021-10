Un altro campione brasiliano potrebbe vestire la maglia dell’Italia

Il campione brasiliano della Roma potrebbe vestire la maglia dell’Italia. Tutto passa nelle mani del calciatore e di Roberto Mancini. Sarebbe il quarto giocatore proveniente da Brasile che giocherebbe per la Nazionale campione d’Europa.

I tempi sono a favore di Roberto Mancini, il campione che gioca per la Roma sarebbe anche pronto a valutare una convocazione da parte del commissario tecnico e così avviare le procedure necessarie per giocare con l’Italia. Il calciatore in questione è Roger Ibanez, difensore ex Atalanta e da un anno in forza alla Roma – come riporta il Corriere dello Sport.

Ibanez ha del talento da vendere, il difensore sudamericano al momento non ha vestito la maglia di alcuna Nazionale maggiore. Il centrale difensivo è in possesso di tre passaporti: uruguaiano, italiano (per Ius Sanguinis, dunque per antenati italiani) e naturalmente quello del suo paese natale, ovvero brasiliano.

Adesso, dunque, il classe ’98 avrebbe l’opportunità di dire “Si” ad una possibile chiamata del commissario tecnico dell’Italia. L’allenatore deve preparare la formazione per i Mondiali del 2022 e preparare l’erede di Bonucci e Chiellini. Ibanez farebbe proprio al caso di mister Roberto Mancini. Il calciatore sudamericano la scorsa estate era stato convocato dal Brasile U23 per le Olimpiadi di Tokyo, ma il difensore non ha potuto rispondere alla chiamata per infortunio.

Il talento di Ibanez: il difensore potrebbe vestire la maglia dell’Italia

L’Italia campione d’Europa ha già tre brasiliani naturalizzati italiani, ovvero Emerson, Jorginho e Toloi. In caso di convocazione e di risposta positiva da parte del calciatore, Roger Ibanez sarebbe il quarto per l’appunto.

Il difensore della Roma è giovane, ha soli 22 anni, ha un grande talento ed è molto duttile. Oltre che come centrale è capace di ricoprire le posizioni di terzino destro e mediano, all’occorrenza. Da quando veste la maglia giallorossa, cioè dalla stagione 2019/2020, ha collezionato 61 presenze, 3 reti e 2 assist.

Dunque, il difensore della Roma sarebbe una bella occasione per questa Italia che punta a continuare a vincere, soprattutto con un rinforzo così importante e dal talento assicurato. Considerando l’età avanzata dei due leader della difesa, Ibanez sarebbe la carta giusta da giocare per l’Italia di Roberto Mancini.