Incredibile a St James Park: sospesa Newcastle Tottenham grazie ai tifosi che chiedono l’intervento dei calciatori, malore per un tifoso.

Sono stati i tifosi a chiamare a gran voce i calciatori, che hanno immediatamente chiesto un intervento rapido. Al 42′ il match fra Newcastle e Tottenham è stato sospeso dopo le urla degli spettatori. Uno di loro infatti si è accasciato al suolo a causa di un malore, e durante il match si è avvertito un boato provenire dagli spalti. Immediatamente Reguillon e Dier hanno bloccato tutto richiamando l’attenzione dell’arbitro.

Il direttore di gara ha immediatamente allertato lo staff medico delle squadre, ed è stato rapidamente attivato il defibrillatore per affrontare l’urgenza medica durante la partita.

La gara si è quindi fermata per una ragione chiara. Il defibrillatore era infatti in via d’utilizzo da parte degli staff medici delle due squadre. E senza la possibilità di averlo a disposizione per i calciatori, non era possibile proseguire.

Newcastle vs. Tottenham has been paused due to a medical situation in the crowd. ⛔️

Fair play to Reguilon, Dier and the players making sure medical attention was gotten fast. 🏥

Hope the fan is okay. 🙏

pic.twitter.com/xJgFSxGw5J

— 433 (@433) October 17, 2021