Vlahovic, italiane tagliate fuori: si muovono in Premier, un club in pole

Dusan Vlahovic piace a tutta Europa: ora le italiane tremano, si muove una big della Premier, ma le offerte sono tante.

La storia fra la Fiorentina e Dusan Vlahovic è praticamente chiusa. Lo ha affermato Commisso, ma si percepisce da un rapporto con la tifoseria che sembra essersi incrinato. I fantasmi su un rinnovo che non è arrivato, si sono trasformati in certezze. Il calciatore è pronto a dire addio, ma solo alla cifra richiesta da Commisso, ormai rassegnato ad incassare nonostante la grossa perdita tecnica.

C’è la Juve, resta vigile il Milan e anche l’Inter non ha spento i fari sull’attaccante. Tutti i tabloid inglesi fanno però i nomi dei club in fila, pronti a investire la somma che i viola vorrebbero incassare. E su tutti c’è una squadra che sogna il grande colpo da regalare ai propri tifosi.

Vlahovic perla del mercato: la Premier pronta all’assalto subito

Dall’Inghilterra e dalla Spagna sussurrano che per Vlahovic ci siano in corsa solo i club della Premier. Un po’ per la volontà di Commisso di non cederlo in Serie A, ma anche per la capacità di investire e coprire per intero la cifra. Subito. Il Liverpool farebbe carte false per averlo, spinto da Kloop, estimatore assoluto del serbo. Anche il Manchester United ha bussato all’entourage del calciatore. Il club che vorrebbe però affondare immediatamente il colpo è il Newcastle.

Ne sono convinti tutti in Gran Bretagna, e sarebbe il primo grande colpo che la nuova società vorrebbe regalate ai Magpies. A frenare tutto c’è però la volontà del calciatore. E in Italia in molti sussurrano che gli piacerebbe restare in Serie A. Si profila un’altra battaglia quindi con Commisso, ma l’impressione è che la rottura sia già insanabile, e anche a gennaio qualcosa potrebbe muoversi.