Newcastle, il nuovo allenatore arriva subito: ed è un big

Il Newcastle nelle prossime ore potrebbe esonerare l’allenatore Bruce: ed ha già in mano la carta giusta per far sognare la tifoseria.

La rivoluzione anglo-saudita sta per partire. Subito, e non come molti sussurrano, solo a gennaio. La nuova proprietà, decisa ad investire capitali pesantissimi nel club in contrasto allo strapotere degli sceicchi, vuole fare le cose per bene. Ecco quindi che si partirà dall’allenatore. É stato fatto il nome di Conte, che però attende una possibile chiamata dal Manchester United in caso di addio a Solskjaer.

La Pif però, non vuole fare follie a gennaio, ma solo puntellare la squadra e tentare un solo grande innesto. Emerge questo dalle prime indiscrezioni, ma sembra altrettanto chiaro che il tassello principale nella ricostruzione sia dare una impronta che parta dalla panchina. E il nome sarebbe già pronto.

Newcastle, scelto l’allenatore: poi un grande mercato

Una forte impronta inglese, per ridare fasto alle origini, e uno sguardo al mercato internazionale. Sarebbero queste le idee della Pif, che è pronta a salutare Bruce. E per ridare un tocco di brit al club, in pole ci sarebbe un big della nazionale, ormai lontano dal rettangolo verde.

Pare infatti che siano stati avviati i contatti per affidare la guida tecnica dei Magpies a Wayne Rooney. “Wazza” è al momento alla guida del Derby County, ma farebbe carte false per approdare a St. James Park. Gli sarebbe già stato offerto un ruolo da traghettatore, con la possibilità di una riconferma che gli garantirebbe la scelta di tanti big sul mercato. E in Inghilterra parlano addirittura di un annuncio imminente.