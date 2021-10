Juve Napoli, ancora veleni: la Supercoppa crea un caso, tifosi in rivolta

La partita di Supercoppa fra Juve e Inter potrebbe cambiare luogo e data rispetto alle previsioni, facendo slittare il match col Napoli: i tifosi protestano.

Un nuovo caso. Che fa finire nuovamente la partita fra Juve e Napoli al centro delle polemiche. Questa volta indirettamente, perché partenopei sono solo fermi ad attendere, ma con molta attenzione, i risvolti del caos sulla Supercoppa. In sostanza, il governo Saudita non avrebbe rispettato le tempistiche sull’opzione per ospitare la finale del torneo, che vedrà impegnate Juventus e Inter.

A questo punto non vale nemmeno più la pena di arrabbiarsi, anche la @juventusfc è complice di questo schifo. Ci facciamo andare sempre bene tutto, quando i nostri avversari si inventano di tutto pur di sfavorirci. Grazie davvero @andagn sia mai che ci difendi davvero #Supercoppa — Michy (@doctor_mic82) October 26, 2021

Per questo motivo, la data indicata dalla lega sarebbe quella del 22 dicembre a San Siro, proprio in casa dell’Inter. Già questa possibilità ha creato le prime polemiche. Di fatto però la decisione comporterebbe lo slittamento del match fra i bianconeri e il Napoli, che avrebbe anche i calciatori africani impegnati nella coppa continentale.

Juve Napoli potrebbe slittare dopo la decisione sulla Supercoppa: polemiche

É stata la partita del caos sui tamponi, quella più volte rinviata per i calciatori contagiati in casa partenopea. Ed ha scatenato polemiche che potrebbero ripetersi. Di fatto se la scelta di giocare la Supercoppa il 22 dicembre dovesse essere ufficiale, il match fra gli uomini di Allegri di Spalletti sarebbe nuovamente rinviato. E il tecnico del Napoli avrebbe in rosa i calciatori impegnati in Coppa d’Africa, che altrimenti salterebbero la gara prevista in calendario nell’ultimo turno prima di Natale.

Non so se mi fa più schifo la #Supercoppa che si gioca in casa dei vincitori del campionato (CASUALMENTE) dopo 10 anni, o il rinvio di #JuveNapoli col Napoli senza i titolari della coppa D'Africa.

La farsa è aperta. — Dany (@Da9y93) October 26, 2021

La notizia non ha fatto felici i sostenitori bianconeri, che mettono nel mirino la Lega. In molti sottolineano che dopo 9 anni di dominio della Juve in campionato, la coppa tornerà a giocarsi in casa di chi ha vinto lo scudetto. Altri invece sottolineano la notizia positiva che arriverebbe in casa del Napoli. E c’è chi parla di una farsa, invitando Agnelli ad intervenire. E Gravina a valutare evitare incongruenze.