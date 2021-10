Cagliari e Roma, precedenti di peso: si segna e si soffre

Quelli tra Cagliari e Roma sono precedenti importanti, con incroci e sfide spesso appassionanti nel corso del tempo. Compresa qualche storia di famiglia.

Il match tra Cagliari e Roma porta sempre i tifosi sardi sull’allerta. Perché spesso contro i giallorossi c’è stata una buona occasione di gloria, partendo anche da dato che sicuramente va monitorato. Il Cagliari, infatti, ha realizzato più gol in assoluto in Serie A proprio alla compagine giallorossa. Sono 99 le marcature realizzate contro l’attuale compagine di Josè Mourinho… Joao Pedro e altri ancora possono così raggiungere una cifra tonda interessante.

Il match portò decisamente bene anche la scorsa stagione. Contro una Roma praticamente in balia di se stessa, la squadra allora allenata da Leonardo Semplici vinse 3-2 e conquistò tre punti decisamente importanti nella risalita alla lotta salvezza.

Non a caso, quella in campo tra le due sfide è sempre una contesa che il Cagliari tende ad accaparrarsi per un motivo o per l’altro. Non portò relativamente a Pierpaolo Bisoli una decina d’anni fa. Il suo Cagliari vinse nella prima gara interna contro la Roma per 5-1, ma il tecnico poi pagò un andamento successivo davvero deludente con l’esonero.

La partita dei ricordi

Guardando ai precedenti, sono 82 le sfide tra il Cagliari e la Roma. 19 le vittorie per la compagine rossoblù, 27 invece i pareggi, ben 36 le affermazioni della squadra giallorossa.

Una gara che, da questo punto di vista, porta ad aprire il cassetto dei ricordi. Proprio guardando ai recenti protagonisti del passato, viene in mente quel Radja Nainggolan amato da una parte e dall’altra. Nel Cagliari emerse in tutta la sua dirompenza, alla Roma divenne un campione conclamato. Per poi tornare in due occasioni proprio a indossare la maglia rossoblù, sarebbe forse rimasto anche per una terza stagione, ma il mercato e le sue leggi sono tutte da capire.

Un doppio ex è anche Zdenek Zeman, amato però solo da una parte. Nei precedenti, proprio contro Zeman il Cagliari ottenne i punti più importanti, per la capacità romanista di tenere sempre aperta la difesa a ogni intemperia. Nell’avventura in Sardegna il boemo fece peggio, nonostante qualche momento estemporaneo di gloria (vittoria proprio contro la Roma e l’Inter fuori casa).

Soprattutto è un match che ha come protagonista una famiglia, quella dei Conti. Bruno fu leader della Roma, ma seguì con tanto affetto il figlio Daniele diventare bandiera e capitano del Cagliari. Difendendolo spesso e volentieri e ora seguendo anche i progressi dei nipoti nei settori giovanili. Un esempio di generazioni calcistiche unite nel cuore di due squadre che hanno sempre una grande passione intorno. Il campo dirà stasera qualcosa in più.