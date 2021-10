“Nascondersi è errato”: coming out del calciatore, è il primo in attività

Per il calcio è un giorno importante: arriva il primo coming out di un calciatore in attività. Lo ha fatto sui social spiegando i motivi della scelta.

Si è esposto con coraggio, in barba a critiche o discorsi che dovrebbero essere ormai superati. E invece nel calcio l’omosessualità è ancora tristemente vista come un ostacolo. Qualcosa da non dichiarare o rendere pubblico. A rompere un muro ci ha pensato il primo calciatore in attività a rendere pubblica la sua omosessualità.

Lo ha fatto sui suoi profili social, lanciando un messaggio importantissimo che può finalmente cambiare il modo di affrontare queste tematiche. “Lo annuncio pubblicamente, e sono orgogliosissimo di farlo”, ha dichiarato, incassando molti commenti positivi.

Josh Cavallo fa coming out: è il primo calciatore in attività

La rivelazione è arrivata direttamente dal suo profilo Twitter. Con coraggio, Josh Cavallo, giocatore dell’Adelaide United, ha svelato al mondo la sua omosessualità. E le sue parole potrebbero finalmente creare un precedente che si scontra contro critiche, dissensi, polemiche sociale che non dovrebbero neanche esistere. “Con orgoglio vi annuncio di essere gay, e voglio dire a tutti che è possibile essere se stessi e allo stesso tempo giocare a calcio”.

Arriva il sostegno del mondo del calcio, che grazie ad un post si riscopre finalmente libero, inclusivo, senza barriere e pronto a cancellare discriminazioni assurde. “Ho combattuto per anni con la mia sessualità – ha affermato Cavallo –, sono riservato, ma sono felice di ciò che ho detto. Il mondo del calcio e alcuni stereotipi non si sono mai incontrati. Io mi sono adattato, ma ho capito che il modo migliore per vivere facendo ciò che mi piace è renderlo pubblico. Non voglio nascondermi, e credo che il modo migliore di essere accettati in situazioni in cui ancora esistono discorsi vecchi e da superare, e rendere pubblico tutto”. Coraggio e sensibilizzazione. Cavallo potrebbe aver cambiato il calcio sotto un aspetto che aveva bisogno di una dichiarazione del genere e di una uscita pubblica forte e di grande impatto.