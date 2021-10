Fabian Ruiz da record in Europa: una statistica incorona lo spagnolo

Tra gli elementi di forza del Napoli di Spalletti c’è anche un Fabian Ruiz da record: numeri e gol straordinari per lo spagnolo.

Nel Napoli di Spalletti tutto funziona a meraviglia per il momento. Anche Fabian Ruiz, che ha ritrovato un grande feeling con il gol, oltre a prestazioni maiuscole, che hanno fatto strabuzzare gli occhi di tutti gli amanti del gioco del calcio. Perché, complice la vicinanza di Anguissa, ma anche uno stato psicofisico di grazia negli ultimi due mesi, lo spagnolo sta mostrando doti di regia impensabili fino all’anno scorso.

Il suo stato di forma è d’altronde confermato dai numeri. E ad ampio raggio. C’è infatti una statistica che incorona il centrocampista iberico come il migliore in tutta Europa. Un dato che ha dell’incredibile e che rende evidenti tutte le qualità di un calciatore forse troppo bistrattato dalla critica in certi periodi in maglia azzurra.

Perché è vero che nelle ultime stagioni ha mostrato molte ombre. Un passo a volte incerto, la tendenza a toccare troppo il pallone, un’incapacità di assicurare copertura in ogni frangente della partita. Ma anche nei momenti più difficili la sua visione del calcio, e il suo sinistro d’oro, non sono mai mancate. Lo dicono i numeri.

Fabian Ruiz: record di gol da fuori area

Il dato che conferma quanto Fabian sia stato importante in questi anni al Napoli è il numero e la qualità dei suoi gol. Pur non essendo un centrocampista con il vizio della rete, in tutti i campionati finora disputati in Serie A ha sempre messo a segno almeno 3 gol. Addirittura 5 nel primo campionato, già 3 in questo campionato dopo sole 10 giornate.

E di questi gol, molti, ma davvero molti, sono arrivati da fuori area. Si potrebbe dire dalla sua a mattonella preferita. Prendendo in considerazione i cinque top campionati europei, tra i calciatori che hanno messo a segno più gol da fuori area Fabian Ruiz è addirittura al primo posto con 9 marcature dal 2019/20 a oggi. Numeri da top player.

Insomma, se le cose stanno funzionando in una certa maniera nel Napoli di Spalletti, è anche merito del calciatore spagnolo. Un gioiello che sta finalmente esplodendo, e che potrebbe attirare nel prossimo mercato le sirene delle più grandi squadre spagnole.