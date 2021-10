Wanda Nara e Maxi Lopez, pace fatta: lei lo sorprende così

Dopo la burrasca con Mauro Icardi, Wanda Nara ha fatto pace con l’ex marito Maxi Lopez: il gesto della showgirl lascia l’ex Catania senza parole.

E pace fu tra Wanda Nara e Maxi Lopez. Dopo anni e anni di veleni, accuse, tribunali e parole fortissime, la bionda più influente del mondo del calcio e l’ex calciatore del Catania si sono riavvicinati. Tutto merito, o colpa, di Mauro Icardi. Sembra incredibile, una storia degna della più contorta delle telenovele argentine. Ma invece, è la verità. Almeno quella che raccontano in Argentina.

Secondo quanto riferito dai bene informati, tutto sarebbe iniziato durante la crisi tra Wanda e Icardi. Mentre il calciatore del Psg si divertiva a flirtare con la ‘China’ Suarez, mandando quasi all’aria anni di matrimonio con la sua amata moglie e agente, quest’ultima avrebbe trovato una spalla su cui piangere proprio su quell’ex marito che tanto aveva bistrattato in passato.

Dopo anni di guerre e battaglie, nel momento più difficile per Wanda, Maxi è riuscito a starle vicino come nessuno avrebbe saputo immaginare. E non solo a parole, ma con gesti conocreti (e senza alcuna malizia). Ad esempio prendendo con sé i suoi figli, portandoli nella sua villa a San Benedetto del Tronto per tenerli lontani dalla crisi tra Wanda e Mauro. Un gesto che ha emozionato la showgirl, che ha saputo ripagare questa generosità in un modo inimmaginabile.

Wanda Nara e Maxi Lopez: debiti cancellati

La solidarietà di Maxi Lopez ha sorpreso Wanda Nara, l’ha lasciata senza parole e l’ha portata a riflettere su anni e anni di veleni che hanno reso il loro rapporto decisamente poco civile. Per questo motivo, la donna avrebbe scelto di ripagare l’ex calciatore come nessuno si sarebbe mai aspettato.

Secondo quanto riferito dai media argentini, ha cancellato tutti i suoi debiti. Come d’altronde lui ha fatto nei suoi confronti. Ritirate le cause e le denunce che in questi anni si erano scambiati (più di quaranta). Segno tangibile di un rapporto ricomposto.

“Chiarisco che la signora Wanda Nara e il signor Maxi Lopez hanno deciso di porre fine a tutte le cause esitenti tra loro ad oggi“, ha confermato Ana Rosenfeld, legale della donna, ai microfoni della testata argentina. Così, la splendida villa da un valore di 2 miloni di euro a Santa Barbara rimarrà il più grande risarcimento di Maxi per anni di alimenti non pagati. Wanda si è ‘accontentata’, e per il momento tutti sono felici e contenti. Ma sarà davvero così?