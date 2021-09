Chi è Lulu, la ragazza che ha stregato Fabian Ruiz

Lulu è la splendida fidanzata di Fabian Ruiz, conosciuta anche grazie a Mertens: tutto quello che sappiamo su di lei.

Fabian Ruiz è da anni croce e delizia del centrocampo del Napoli. Dotato di un talento indiscutibile, lo spagnolo è stato probabilmente il più grande regalo lasciato in eredità dalla gestione Ancelotti. Tuttavia, dopo un inizio davvero brillante, è andato anno dopo anno involvendosi, preoccupando non poco i tifosi.

Quello che invece non preoccupa è la sua vita al di fuori del calcio. La fidanzata di Fabian Ruiz è infatti un vero splendore. Il forte calciatore spagnolo ha instaurato da anni una relazione con una sirena bionda e in grado di far perdere la testa a chiunque. Una ragazza conosciuta anche grazie allo zampino di un suo più caro amico: Dries Mertens.

Secondo le ricostruzioni che si riescono a trovare, la loro storia sarebbe partita ormai da oltre un anno, come dimostrato anche dalle date delle varie foto pubblicate sui loro account Instagram. La ragazza si chiamerebbe Caterina Ferraro, soprannominata dal calciatore spagnolo Lulù, e sarebbe originaria di Vico Equense. Notizie che non trovano conferme però sui social, dove anzi sembrerebbe essere spagnola, cresciuta nelle terre d’origine del calciatore, come dimostrato anche dai tanti commenti. Il mistero rimane, proviamo però ad andare più a fondo.

La fidanzata di Fabian Ruiz: come si sono conosciuti

Più giovane di Fabian di un paio di anni, Lulù avrebbe conosciuto il suo grande amore durante una serata tra amici in un locale dal nome che sa di indizio del destino: il Galeotto di Portici. In compagnia di Mertens, Ruiz si sarebbe subito invaghito della splendida ragazza e tra i due sarebbe scattata la scintilla. Ma questa ricostruzione non è mai stata confermata dalle due parti in causa.

Qualche mese dopo, comunque, hanno ufficializzato la loro storia e hanno iniziato a pubblicare tantissimi scatti insieme sui rispettivi account social, dedicandosi frasi dolcissime e condividendo tutte le emozioni di una relazione invidiabile.

I due sono d’altronde accomunati da tantissime cose. Amano i cani, come dimostrato dalle tante foto con i loro dolci animali sui social. E amano viaggiare. In particolare, oltre alle meraviglie di Napoli e della costa campana, più volte hanno pubblicato scatti da Roma, Londra e ovviamente da tante perle spagnole (per vedere le loro foto su Instagram clicca qui). Sarà lei il segreto del rendimento sul campo di Fabian? La speranza in realtà è che possa dargli la carica per cercare di consacrarsi definitivamente nella sua carriera.